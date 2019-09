Gazzetta di Napoli, avviso ai lettori.

A partire dalle 12 di oggi Gazzetta di Napoli, per venire incontro alle sempre più numerose visualizzazioni che nelle ultime settimane hanno portato a rallentamenti ed a sovraccarichi del server che la ospita, migrerà su un server dedicato e più potente.

Pertanto, per consentire ai tecnici di effettuare l’intervento nel minor tempo possibile, il sito non verrà aggiornato per un periodo variabile dalle 36 alle 48 ore.

Ci scusiamo con i nostri lettori per il disagio e li ringraziamo per la pazienza, torneremo tra un paio di giorni animati dallo spirito che contraddistingue da sempre il network delle Gazzette.

Pietro Pizzolla