Gelato: una passione senza confini e ricca di contaminazioni con Deliveroo! A Napoli spopola il gusto Kinder.

Si avvicina l’estate e cresce la passione per il gelato, anche a domicilio!

Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti che conta in piattaforma oltre 420 gelaterie in tutta Italia da cui poter ordinare, ha monitorando gli ordini relativi al gelato, rilevando e una crescita importante nell’apprezzamento di questa specialità anche a domicilio, con un incremento del 25% negli ultimi 3 mesi.

Le città più sensibili al gelato, che registrano il maggior numero di ordini, sono Milano su tutte, capitale del gelato, seguite da Roma, Firenze, Bergamo e Pavia. Verona e Napoli invece sono i capoluoghi che hanno registrato il maggior incremento con rispettivamente una variazione del 142% e del 76% nell’ultimo trimestre.

Tra i nuovi trend per l’estate 2019 Deliveroo ha rilevato la crescita di gusti “gastronomici” che prendono spunto nella loro realizzazione da alimenti generalmente salati e specialità gastronomiche: alcuni esempi: ricotta con scorze d’arancio gocce di cioccolato e pinoli tostati, crema di carote con mandorle e pistacchi, rapa rossa limone e zenzero e pane, burro e marmellata.

Per celebrare la stagione del gelato e il nuovo trend gastronomico, Deliveroo in collaborazione con Artico, gelateria presente a Milano con 2 punti vendita, lancia 3 speciali gusti dedicati a chi ama sperimentare ordinabili in esclusiva su Deliveroo sino al 2 giugno: gorgonzola, per chi ama i sapori decisi di uno dei formaggi italiani più golosi, mozzarella di bufala per chi anche a casa vuole sperimentare una caprese diversa e la freschezza infine del gusto che unisce al basilico, il lime e la menta.

I gusti preferiti del momento

Per quanto riguarda i gusti, sempre secondo la rilevazione condotta da Deliveroo, le creme sono nettamente preferite alla frutta, con il pistacchio a farla da padrone da nord a sud.

I 5 gusti più ordinati sono infatti creme: il preferito in assoluto è proprio pistacchio, amato in modo particolare a Milano, Roma, Firenze, Bologna e Verona, seguito da nocciola, stracciatella, caramello salato e crema.

A Bari domina il cioccolato bianco, a Napoli il gusto kinder, mentre a Torino, patria del Gianduiotto, è l’immancabile gusto gianduia a prendere per la gola i suoi abitanti.