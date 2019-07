Già la Luna in mezzo al Mare, giovedì 11 al Maschio Angioino.

É un viaggio ideale e romantico, ricco di suggestioni ed echi ,che passerà dalla Tarantella di Rossini alle romanze di autori a lui contemporanei come Donizetti, Bellini, “,fino a quelli posteriori che hanno riferimenti al mare , alla luna , alla danza , a Napoli , alla giovialita’ ed alla stimolante e vivace temperie culturale della capitale partenopea tra la fine dell’800 ed i primi decenni del ‘900, per esempio come la barcarola Piscatore ‘e Pusilleco, Santa Lucia, Me voglio fa na casa, Marechiare, Torna a Surriento che molto hanno anche dei riferimenti rossininan i,

L’evento ha lo scopo di mettere in risalto la bellezza della musica di Rossini, il legame ed il collegamento della sua musica con quella delle immortali melodie partenopee, di proporre uno spaccato di vita di un’epoca di Napoli che ha dato poi tanto lustro ad altri compositori.

Si rivolge quindi ad un pubblico sia cittadino che internazionale , ad una fascia d’età che va dai giovani fino agli under 70

Verranno rievocate, attraverso riferimenti ideali contenuti nei brani musicali, cantati ,danzati e narrati, vedute della città dal molo e dal Carmine, scorci di Mergellina e Posillipo dove si trovava Villa Barbaja, sua dimora abituale, l’amore nato a Napoli con la celebre Colbran,tratti del mondo e del clima culturale della città partenopea, in cui il genio dell’opera buffa ha tratto ispirazione e materia per i suoi capolavori,ma ha sicuramente anche la sua impronta ed eredità alla musica partenopea posteriore.