Gioco d’azzardo, Caserta nella top ten per spesa pro capite.

E’ Prato la provincia italiana con la più alta spesa pro capite nei giochi nel 2018, pari a 576 euro. E’ quanto emerge da elaborazioni Agimeg sui dati dei Monopoli di Stato sulla spesa nei giochi in Italia per provincia. Sul secondo gradino del podio Teramo, in Abruzzo, che sfiora i 400 euro per abitante, al terzo posto appaiate con 394 euro a testa Como e Rovigo, seguite da Sondrio con 369 euro. In top ten anche Fermo (357 euro), Pescara (356 euro), Latina (355 euro), L’Aquila (354 euro) e Caserta (350 euro). Geograficamente, ben tre provincia su 10 con la spesa pro capite più alta si trovano in Abruzzo (Teramo, Pescara e L’Aquila), due quelle della Lombardia (Como e Sondrio). Poi Toscana, Veneto, Marche, Lazio e Campania con una rappresentante a testa.



Sul fronte delle province che invece lo scorso anno hanno speso meno nei giochi, al primo posto c’è Potenza con una spesa pro capite di 220 euro, poi Foggia e Sud Sardegna con 213 euro, Trapani (197 euro) e Cuneo (194 euro). Seguono Agrigento (185 euro), Piacenza (172 euro), Crotone (164 euro) ed Enna (143 euro). Capitolo a parte per Caltanissetta, che in assoluto ha registrato la spesa pro capite più bassa (-269 euro), in pratica è stato vinto più di quanto sia stato speso, ma su questo dato pesa il jackpot da 130,2 milioni di euro vinto nella città siciliana nell’aprile 2018. La Sicilia conta ben quattro province con la spesa più bassa nei giochi (oltre a Caltanissetta, Trapani, Agrigento ed Enna), poi una a testa le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna e Calabria.



La spesa della Campania nel gioco è stata di circa 1,8 miliardi nel 2018, un dato in linea con quello dell’anno precedente visto che la flessione è stata dello 0,4%. Analizzando i dati totali, Napoli è la provincia con la spesa più alta, 945,7 milioni di euro, ma la classifica cambia notevolmente se si prendono in considerazione i valori pro capite. Secondo quanto elaborato da Agimeg, Napoli (con una spesa procapite media di 306 euro) è solo terza, dietro Caserta (350 euro pro capite nel 2018 e 323 milioni complessivi) e Salerno (330 euro pro capite e 363 milioni totali). Il dato scende a 292 euro a Benevento (80 milioni totali) e 257 euro ad Avellino (107 milioni totali). Per quanto riguarda il volume di gioco pro capite nel 2018 (senza quindi sottrarre le somme vinte dai giocatori) Salerno è leader in questa classifica con un dato pari a 1464 euro. Molto vicina Caserta con 1455 euro. Sempre terza Napoli con 1289 euro, chiudono Benevento con 1169 e Avellino con 1036. lp/AGIMEG