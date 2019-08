Giornata mondiale dei gatti, i veri “supereroi”.

Quando parliamo dei gatti non parliamo di semplici animali domestici, ma di veri supereroi, perché la natura ha dotato il gatto di quelli che potremmo definire superpoteri, ovvero di caratteristiche fisiche straordinarie. Iniziando dall’udito, i felini hanno una capacità di udito di quattro volte maggiore rispetto al cane ed una vista notturna straordinaria. Sono dotati di una sensibilità muscolare incredibile, la loro natura gli consente di muoversi da fermi compiendo balzi straordinari.

Una delle caratteristiche più particolari del gatto è il suo sensazionale senso dell’equilibrio, sono dei veri equilibristi (basta guardare il film cat woman), sono in grado di muoversi sui passaggi più arditi e inaccessibili. Inoltre non dimentichiamo l’importanza dei loro polpastrelli, rilasciano nell’ambiente delle sostanze e feromoni contenenti “messaggi” riguardanti le caratteristiche dell’ambiente utili per gli altri gatti che passeranno in zona, comunicando ad esempio stati d’animo come “paura” o “tranquillità”.

Tutto questo chiaramente li identifica come dei supereroi, senza dimenticare poi l’importanza e l’influenza che hanno sull’uomo. Le loro fusa scacciano lo stress, la loro presenza migliore l’umore e la loro vicinanza tiene alla larga la solitudine e la depressione: i gatti, che al contrario di quanto si dica non sono affatto egoisti e poco dediti al padrone, quindi sfatiamo questa non verità, sono compagni di vita eccezionali, in grado anche di far bene alla salute dell’uomo. E’ stato provato per di più, attraverso vari studi che le fusa del gatto influenzano particolarmente la salute dell’uomo, perché il suono, che viene emesso di conseguenza alle coccole ha una frequenza tale da interagire in modo positivo su diversi fattori come stress, cuore, e pressione sanguigna. Di conseguenza che dire, una giornata a loro dedicata a livello internazionale, credo che sia giustamente meritata, quindi brindisi e coccole per i nostri cari amici a quattro zampe “Super Cat”.