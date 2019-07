Grande succeesso e Maschio Angioino gremito per il Premio Italia a Colori di Mattina 9.

Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha ricevuto il Premio Nazionale “Italia a Colori” per il suo impegno politico e sociale in occasione della manifestazione promossa da Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 -7 Gold.

“Tante eccellenze si sono alternate sul palco del Maschio Angioino, a partire dal presidente Fico. Il nostro paese e la nostra regione sono in grado di esprimere tante professionalità in moltissimi campi e l’obiettivo del nostro premio è riconoscere queste eccellenze”, ha affermato Gennaro Coppola, direttore artistico dell’evento. “Italia a Colori è ormai una realtà consolidata, una serata in cui tante personalità si riuniscono e fanno rete: lo dimostrano le 2000 persone che ieri hanno riempito il Maschio Angioino”.

La serata, condotta da Mariù Adamo e Claudio Dominech, ha visto il saluto del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Hanno ricevuto il Premio Nazionale Italia a Colori 2019 Bebe Vio; l’attrice Ludovica Nasti; il “Clan dei Maddaloni” con il maestro Gianni e l’olimpionico Pino; Anna Campanile come manager dell’anno; il vicepresidente della Corte dei Conti Francesco Fimmanò; l’astrofisica Mariafelicia De Laurentis; il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo; il Gran Caffè Gambrinus; l’avvocato Monica Mandico.

Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti speciali all’editrice di Canale 9 Carolina Visone, da parte del Corecom Campania, per i 40 anni di attività editoriale, al direttore di Canale 9 Vincenzo Coppola da parte dell’Ordine dei giornalisti per i suoi 27 anni come direttore della testata giornalistica, e al presidente di Md Spa Patrizio Podini.

“Anche quest’anno il premio Italia a Colori rappresenta il sigillo finale della stagione di Mattina 9, un format in continua crescita di ascolti. Stiamo già preparando le basi per la prossima stagione televisiva”, ha detto il direttore commerciale Gianmarco Ravo.

Ad accompagnare le premiazioni l’esibizione di Greta & The Wheels, che hanno presentato in anteprima il video del loro brano “Nitida”.