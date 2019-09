Hollywood Party al Mav Beauty Experience.

A Napoli impazzano le tendenze hollywoodiane in fatto di bellezza. Di moda vanno i trattamenti beauty e anti stress delle star, presentati al party organizzato al MAV Beauty Experience, nel cuore del Vomero, dalle imprenditrici Susy Giannalavigna e Titty Spinelli, coordinato da Visivo Comunicazione. Protagonisti l’attore e regista Fabio Fulco e Madre Natura. Tra le novità, grande successo per il massaggio tanto amato dall’attrice Jennifer Aniston, il “tira su”, per tonificare muscoli e tessuti. E poi tutti giù a ridere a crepapelle con lo yoga della risata, il ridere come ginnastica facciale.

Le tendenze invece per essere belle come le attrici da red carpet sono lo smokey eyes “Merlot” alla Scarlett Johansson e la french manicure alla Beyoncé per l’autunno inverno. Grande attenzione anche per chi è fortemente stressato, per chi svolge lavori sedentari o per chi vuole semplicemente rilassarsi: “sedia antistress” con il massaggio cervicale. Glamour, colori, musica live con sax, make up dal vivo, bodypainting dell’artista Weronique Art e in passerella le modelle vestite De Matteo, gli ingredienti della serata, che è stata anche l’occasione per presentare alla città un progetto rivolto alla cura del corpo e al miglioramento dell’autostima nel rispetto dell’ambiente, che comprende tante figure professionali che possono dare sostegno: life coach, osteopata, nutrizionista, personal trainer, estetiste manager, consulente integratori alimentari, make up artist, massaggiatori, onicotecniche, lash maker, tatuatrici. Per la stagione invernale: colori e sfumature rubate a tramonti, foreste, deserti. Sabbia, rame, terracotta e cioccolato. Tra gli ospiti anche l’attore Francesco De Fraia de I Ditelo Voi e Paolo De Luca Presidente V Municipalità Vomero – Arenella.