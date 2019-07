I colori del Sole dallo zenit al tramonto, installazione artistica di Salvatore Iodice venerdì 12.

Napulè è la città del sole e dei mille colori, una città che vive di tradizioni semplici, come

stendere i panni tra i vicoli del centro storico e lasciare che sia il sole con il suo calore e la

sua energia a fare il resto. Sono proprio questi gesti quotidiani a rendere la città unica e

così speciale non solo per chi ci abita ma anche per i visitatori, che ogni giorno ne rimangono

ammaliati.

Sole, brand di Reckitt Benckiser, leader nella produzione di beni di largo consumo nei settori

della salute, igiene e pulizia della casa, prende ispirazione proprio dalla città partenopea e

dalle sue tradizioni per dare vita a un progetto innovativo e sorprendente che ne celebra

l’intrinseca bellezza: l’opera “Cromie – I colori del sole, dallo zenit al tramonto” curata

da Salvatore Iodice farà risplendere il vicolo dal 12 al 14 luglio.

Sole ha mise ‘e cammise da via Toledo in tutta via Montecalvario e ha trasformato un

centinaio di camicie bianche, icona della nuova campagna pubblicitaria, in vere e proprie

tele sulle quali far risplendere tutti i colori del sole: dal giallo forte e intenso del mezzogiorno

fino ai toni rossi e indaco del tramonto, dipingendo un vero e proprio calar del sole che si

addentra nei vicoli dei quartieri spagnoli.

All’inizio del vicolo verrà posizionato un punto di osservazione dal quale si avrà una visuale

perfetta dell’installazione dove poter ammirare questo tramonto speciale in tutta la sua

energia e in un’esplosione di creatività.

Sole ha scelto di collaborare con Salvatore Iodice, artista e artigiano napoletano, che

attraverso la sua arte ha contribuito a numerosi progetti sostenibili. Salvatore è conosciuto

nel quartiere napoletano soprattutto per aver creato Miniera, uno spazio dedicato ai bambini

che vivono problematiche familiari, un laboratorio in cui insegna che si può ottenere una

vera opera d’arte anche a costo zero e che il riciclo è esso stesso una forma d’arte.

L’artista sarà protagonista anche del post-installazione che prevede il riutilizzo delle stoffe;

le camicie protagoniste dell’installazione verranno recuperate per ricavare delle nuove tele

che verranno utilizzate proprio per i laboratori creativi aperti ai ragazzi del quartiere.

SOLE E LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – Il marchio italiano, oltre a

prendersi cura dei capi di tutta la famiglia, si è data la missione di dare valore alle cose

semplici e sensibilizzare all’uso coscienzioso delle risorse. Sole, a questo proposito, nel

2018 ha concentrato del 23% le formulazioni liquide dei suoi detersivi ed ottimizzato le

pallettizzazioni riducendo di 500 tonnellate la plastica annua immessa nell’ambiente, pur

avendo venduto il 20% in più di lavaggi nel mercato. Il tema della sostenibilità, da sempre

al centro dell’attività di Reckitt Benckiser, si è concretizzata nella nuova strategia di

Corporate Social Responsibility presentata di recente, che ha l’obiettivo di creare un mondo

più pulito, promuovendo scelte di business responsabili e un utilizzo sostenibile delle

risorse per ridurre il proprio impatto ambientale.

Sole, Napoli e Salvatore Iodice hanno in comune la semplicità, la creatività e il rispetto per

l’ambiente. Un gesto così autentico e reale come stendere i panni è diventato protagonista

del progetto mettendo in luce il valore degli oggetti di tutti i giorni e l’importanza del

prendersene cura in modo responsabile.

CROMIE – I COLORI DEL SOLE, DALLO ZENIT AL TRAMONTO

Installazione a cura dell’artista napoletano Salvatore Iodice

Dal 12 al 14 luglio in via Montecalvario, Napoli

Metro, linea 1 – Fermata Toledo