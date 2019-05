In quanti modi si può far conoscere una città?

Noi ce lo siamo chiesti e abbiamo pensato di scoprirlo con voi, coinvolgendovi in 6 tour che si terranno tra Marzo e settembre 2019.

“I Sensi di Napoli” sono tour con un focus particolare sulle esperienze sensoriale che la città offre.

Dopo il focus sull’udito delle serenate tra le corti del centro antico, e la ricerca degli odori dei quartieri spagnoli, ecco il terzo appuntamento:

il 24 Maggio alle 17.30 Uocchie c’arraggiunate: la vista dal Petraio.

Percorreremo l’antica scalinata che dal quartiere Vomero scende fino a Chiaia, dallo spagnolo plaja poi chiaja antico quartiere fuori le mura un tempo spiaggia.

Gradino dopo gradino faremo questo viaggio tra antichi complessi e palazzi liberty, tra chiese e scorci mozzafiato, canzone dopo canzone, racconto dopo racconto, dal cielo al mare, vi guideremo in un percorso unico, uno sguardo inedito sul quartiere e Napoli stessa.

Senza dimenticarci il palato, è previsto un aperitivo a base di vino dei campi flegrei e prodotti della nostra terra durante la passeggiata.

Informazioni e Costi

Appuntamento il 24 Maggio fuori la funicolare di Montesanto fermata Morghen alle 17.30. La visita avrà termine a via Filangieri.

COSTO:

15€ adulti,

Gratis bambini fino a 5 anni e disabili,

5€ bambini dai 6 anni in su

DURATA: 2 ore

Per partecipare è necessario prenotare telefonando al 3204857038

oppure scrivendo una mail a napolitourincanto@gmail.com