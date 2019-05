Il diritto alla felicita’. Filangieri e il ‘700 dei Lumi, 4 lezioni di Gerardo Ruggiero da martedì 7 al Maschio Angioino.

Un ciclo di lezioni proposto dalla Societa’ Napoletana di Storia Patria, affidato al professor Gerardo Ruggiero uno dei massimi studiosi di Gaetano Finangieri, con il seguente calendario:

martedi’ 7 maggio ore 16,00

Gaetano Filangieri, un intellettuale scomodo

La vita di Gaetano Filangieri (1753-1788) nel contesto sociale e culturale della Napoli settecentesca.

martedi’ 14 maggio ore 16,00

La Scienza della Legislazione

Descrizione dell’opera filangieriana e del percorso culturale che porto’ alla sua elaborazione. Sua fortuna dal 1780 ad oggi in una prospettiva europea.

martedi’ 21 maggio ore 16,00

Il diritto alla felicita’

Analisi di alcune tematiche filangieriane (riforme politiche e sociali, carenze del sistema giudiziario, diritti umani) che ne rivendicano l’attualita’.

I contributi di Gerardo Ruggiero su Gaetano Filangieri

Gerardo Ruggiero, dagli anni ’80 socio della Societa’ Napoletana di Storia Patria, e’ uno studioso di storia del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla storia giuridica e religiosa. e’ autore di monografie e di numerosi saggi pubblicati su riviste specializzate.

Da circa due decenni ha rivolto parte delle sue ricerche alla figura e all’opera di Gaetano Filangieri, pubblicando nel 1999 un’ampia biografia di questo personaggio: Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento, Guida editore, Napoli 1999, pp. 475, opera che, pur fondata su documenti d’archivio spesso inediti, grazie al suo approccio narrativo ha avuto una notevole diffusione ed e’ presente in molte biblioteche in Italia e all’estero.

Altro importante contributo agli studi filangieriani e’ venuto dal saggio La Scienza della Legislazione fra empieta’ e sedizione, pubblicato in Frontiera d’Europa (rivista storica semestrale della Facolta’ di Giurisprudenza dell’Universita’ Federico II), a. 2010 n. 2, pp. 11-222. In questo saggio si descrive l’accoglienza che ebbe l’opera filangieriana tra fine ’700 e prima meta’ dell’ ’800, in altri termini dall’epoca delle Rivoluzioni a quella della Restaurazione.

