L’attività internazionale del Museo Archeologico Nazionale non soltanto è rivolta alle grandi realtà culturali europee, ma punta a stabilire proficue e sinergiche relazioni con nuove frontiere della conoscenza: tra queste, assume un ruolo di primaria importanza la Cina.

Il dossier “Il MANN e la Cina” sintetizza la proiezione dell’Archeologico verso il paese del dragone: il successo della mostra itinerante “Pompeii. The infinite life”, realizzata con reperti del Museo e visitata, in Cina, da circa due milioni di turisti in un semestre, la programmazione, dal 14 dicembre al MANN, dell’esposizione “Mortali-immortali.

I tesori dell’antico Sichuan”, la traduzione in cinese del videogioco “Father and son”, sono soltanto alcuni degli steps in cui si declina il dialogo osmotico con il mondo culturale orientale.

L’intervento, quest’oggi, del Direttore Paolo Giulierini al Tahie Forum 2018 di Beijing , ha ripercorso, con il pubblico e le istituzioni cinesi, i punti salienti di uno straordinario viaggio culturale, volto ad instaurare nuove simmetrie fra tradizioni solo apparentemente lontane.