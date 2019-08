Il Pane è per Tutti, laboratorio a Marigliano a cura della Parrocchia del sacro Cuore di Gesù.

La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Pontecitra in Marigliano lancia il progetto “Il Pane è per Tutti”, un laboratorio formativo per fornai e pizzaioli e rivolto a giovani di età compresa tra i 17 e 25 anni. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del concorso TuttiXTutti, bandito dalla C.E.I., a cui ha partecipato la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù classificandosi al sesto posto a livello nazionale. Il laboratorio sarà articolato in quattro appuntamenti settimanali per la durata di cinque settimane e si terrà presso la pizzeria Bradoburger di Castello di Cisterna con la partecipazione del maestro piazzaiolo Roberto Susta. Il progetto si rivolge a 20 giovani che necessitano di opportunità lavorative e che si trovano in situazione di vulnerabilità e precarietà economica. Il progetto si pone, quindi, come una misura di contrasto alle difficoltà lavorative, reali e potenziali, in cui possono versare i giovani abitanti del territorio ove insiste la parrocchia. L’iniziativa nasce dalla convinzione che i giovani del posto possano ritrovare una loro autonomia che li affranchi dalla chimera del guadagno immediato derivante da azioni criminose, svolgendo così anche una funzione di utilità sociale attraverso l’offerta di un’opportunità lavorativa. Un’opportunità, dunque, per imparare a guadagnare il pane in modo onesto e sicuro, un’opportunità alla portata di tutti. “Il Pane è per Tutti” è l’ultimo nuovo importante progetto promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Pontecitra, da sempre attiva sul territorio della Città di Marigliano per la realizzazione di percorsi di inclusione e contrasto alle difficoltà in cui possono versare i membri della comunità. Un cammino di speranza e di azione concreta che, oggi, può contare su un altro prezioso tassello.

Il termine ultimo per inoltrare la richiesta di iscrizione a laboratorio è il 30 settembre 2019.

Per informazioni e invio candidature è possibile contattare il Parroco Don Pasquale Giannino ai seguenti recapiti: tel.:081 841 2646; cel.:3339744859; e-mail:giannino.pasquale@libero.it