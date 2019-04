Il ricercatore della Stazione Dohrn Dott. Luigi Musco premiato dal Comune di Galatone.

Nella Sala Consiliare del Comune di Galatone, in provincia di Lecce, il Sindaco, Flavio Filoni, ha conferito un Attestato di Merito al Dott. Luigi Musco, ricercatore in biologia ed ecologia marina della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Originario del Comune, il Dottor Luigi Musco, che a Novembre scorso ha vinto il Premio Dohrn come miglior Ricercatore della SZN, riconoscimento consegnatogli direttamente dalle mani del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è stato insignito di quest’altra prestigiosa onorificenza proprio dai rappresentanti della sua terra. Luigi Musco, affermato ricercatore in biologia ed ecologia marina presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – il più prestigioso e internazionale ente di ricerca italiano nel campo delle scienze del mare – si è laureato in Biologia all’Università del Salento nel 2002 con 110 e lode e, presso la stessa Università, ha conseguito il Dottorato in Ecologia Fondamentale nel 2007. Una lunga carriera cominciata con lo studio della biodiversità degli organismi marini e degli effetti che le attività antropiche possono avere sul funzionamento degli ecosistemi. Nel 2012 si è trasferito in Sicilia come Ricercatore presso il CNR a Palermo per studiare gli effetti della tropicalizzazione del mare, con particolare interesse per gli effetti delle invasioni di specie aliene (tropicali) sulla flora e la fauna del Mediterraneo. Sempre al CNR, ha condotto studi su idroidi e coralli che hanno portato a importanti ricerche scientifiche di rilevanza internazionale. Luigi Musco, autore di più di 40 articoli pubblicati da riviste scientifiche internazionali, inclusa la prestigiosa rivista Ecology, edita dalla Società Americana di Ecologia, ha saputo dare una spinta “rivoluzionaria” nella Ricerca grazie a due scoperte, quella della Cleptopredazione e della Proto-cooperazione nei coralli, entrambi studi che hanno avuto notevole risalto scientifico e mediatico, meritando articoli su giornali e TV di tutto il mondo (New York Times, Financial Times, Newsweek, la Repubblica, la BBC per citarne alcuni), oltre ad un mini documentario firmato dal National Geographic. Dal 2017 il Dott. Musco è Responsabile Scientifico di ABBACO, progetto finanziato dal MIUR e dal CIPE, coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, e che coinvolge le eccellenze delle Università e degli Enti di Ricerca Italiani (CNR, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ENEA, CoNISMa, Università Parthenope, Federico II, Politecnica delle Marche, Vanvitelli). Lo scopo di ABBACO è di valutare lo stato dei fondali dei SIN di Bagnoli e fornire le linee guida per il restauro ambientale marino dopo decenni di devastazione prodotti dall’attività industriale nell’area segnalata. Di recente anche la trasmissione Linea Verde di Rai1 ha dedicato attenzione al progetto ABBACO, segno dell’importanza che il recupero dei fondali di Bagnoli riveste non solo per Napoli ma per l’intero Paese.

