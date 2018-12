In più di 300 a Piazza Plebiscito per il Flash Mob di Avis per la raccolta del plasma.

Erano più di 300 i partecipanti che sabato 15 dicembre hanno dato vita in piazza Plebiscito a Napoli a Merry Flashmas, un originale albero di Natale organizzato da AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue.

La bellissima e suggestiva coreografia (link al video), realizzata in occasione del lancio della prima campagna nazionale per la donazione di plasma, era composta da centinaia di luci colorate agitate nell’aria.

Un’iniziativa unica nel suo genere che il Presidente nazionale di AVIS, Gianpietro Briola, commenta così: “Con questo flashmob abbiamo voluto simbolicamente abbracciare tutta la città di Napoli in vista delle prossime festività natalizie. Vedere partecipare persone provenienti da tutta Italia e anche da Paesi stranieri è stato ancora più emozionante e ha dimostrato che si possono lanciare messaggi dal profondo valore sociale anche in modo insolito, divertente e coinvolgente”.

LA CAMPAGNA “GIALLOPLASMA”

#GialloPlasma è la prima campagna nazionale per la promozione della donazione di plasma.

Attraverso un linguaggio visivo legato al mondo della moda, dell’eleganza, del design, dell’arte e della cucina, punta a presentare la donazione come un gesto di tendenza.

Filo conduttore di tutta la campagna è il giallo, colore del plasma ed elemento cromatico che “fa la differenza”, rendendo uniche e speciali tutte le situazioni in cui compare. A sottolineare la percezione del dono come un’espressione di stile e contemporaneità è il claim scelto “Da quest’anno va di moda il giallo. Distinguiti, dona il plasma”.

PERCHÉ È IMPORTANTE DONARE?

Il plasma è la parte liquida del sangue molto preziosa per la cura di patologie come l’emofilia o alcune malattie del fegato e dei reni. Ogni anno più di 800mila kg di plasma vengono impiegati per la produzione di medicinali davvero insostituibili nella cura di queste malattie. Poiché il fabbisogno nazionale rende necessario importare dall’estero alcune scorte di tali farmaci, è fondamentale incrementare il numero di donatori e di donazioni.

Per maggiori informazioni, visitate la pagina www.avis.it/gialloplasma