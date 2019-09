Inaugurato store SoMany con Cristina Buccino e Rosa Perrotta.

Rosa Perrotta, reduce dalla bellissima esperienza del parto e alla sua prima uscita pubblica napoletana, e Cristina Buccino sono state le protagoniste di un party esclusivo che si è tenuto ieri sera in occasione dell’apertura a San Giovanni a Teduccio (Napoli) del primo store del brand SoMany. Rosa ha raccontato alla selezionatissima platea presente, composta da parenti ed amici di Danilo e Pasquale Errico (gli ideatori del marchio), il suo primo periodo da mamma. “E’ stato emozionante portare mio figlio con me a Venezia – commenta la bella partenopea, riferendosi alla sua recente partecipazione al Festival del Cinema -: mi dispiace che non abbia potuto fare il red carpet con noi perché troppo piccolo, ma da grande gli racconterò che è stato con noi in una situazione molto importante per i genitori. Ovviamente la mia forma fisica è cambiata dopo il parto, ma ho preferito farmi vedere fin da subito per come sono, in condizioni che sono più che normali: sono una mamma e una ragazza come tutte le altre. Non ho avuto nessuna remora nello sfilare sul red carpet con qualche chilo in più!”. Chili in più che nessuno dei presenti ha notato, anzi la t-shirt SoMany della nuova collezione le stava benissimo!

Al backdrop anche la bellissima Cristina Buccino, altrettanto felice per un nuovo arrivo in famiglia, ovvero la nipotina Aurora (figlia di una delle due sorelle): “Mia nipote mi ha cambiato la vita!”. La bella showgirl non è nuova agli ambienti napoletani, che frequenta molto non solo per questioni lavorative: “Vengo spesso a Napoli: quì ho tanti amici, ho avuto anche un fidanzato napoletano!”. Sui suoi progetti futuri rivela quanto segue: “La televisione non mi interessa più, preferisco lavorare su Instagram in quanto è un mezzo di comunicazione più immediato, si interseca di più con la vita quotidiana rispetto alla televisione che è un mondo non dico finto, ma sicuramente “parallelo”. I salotti televisivi li odio. La televisione mi è servita, è stato un ottimo trampolino, ma poi arriva un punto della vita in cui bisogna decidere cosa si vuol fare da grandi e specializzarsi. Poi la televisione negli ultimi anni è cambiata: rimane un mezzo di comunicazione importante, ma secondo me non è sfruttato nel modo giusto, è invaso da programmi monotoni, poco interessanti… Preferisco i miei follower, che non sono “stronzetti”, anzi… sono molto carini!”.

Quello di Somany è il primo store emozionale in Campania. Nasce a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, perché i due ideatori del marchio vorrebbero che questo divenisse uno dei quartieri della moda napoletana, e non fosse più considerato un quartiere di serie B. Un esperimento avviato dalla loro mamma, Nicoletta De Pasquale, che già trent’anni or sono ha aperto i primi negozi di moda in questa zona.