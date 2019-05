Incontriamoci in Giardino, domenica 2 a Capodimonte.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa anche quest’anno all’iniziativa nazionale Incontriamoci in giardino dell’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia (sabato 1 e domenica 2 giugno 2019), con una speciale visita guidata domenica 2 giugno ore 11.00 alla scoperta del Belvedere di Capodimonte e della ritrovata Fontana, dopo il recente restauro. La visita e le attività collaterali sono organizzate in collaborazione con quelle realtà imprenditoriali e associative attive sul territorio che la nuova direzione ha coinvolto nell’opera di rinascita del luogo: la ditta Euphorbia srl con la sua esperienza nel restauro e nella cura dei giardini storici e le appassionate ricerche d’archivio, il Premio GreenCare impegnato nella diffusione di una cultura ambientalista a partire dai bambini e dai ragazzi, gli Amici di Capodimonte onlus al fianco del Museo con l’iniziativa “Adotta una panchina” e molte altre, gli Amici del Real Bosco di Capodimonte per il contributo all’educazione ambientale e alla conoscenza del Real sito e l’associazione MusiCapodimonte impegnata nella ricerca, conservazione e promozione delle tradizioni e dei canti popolari.

Appuntamento domenica 2 giugno alle ore 11.00 sullo Spianato del Belvedere per scoprire con la storica dell’arte Maria Varriale (Amici del Real Bosco) le origini della Fontana, la struttura architettonica, gli aneddoti e le recenti scoperte connesse al restauro che il quartiere e la città attendevano da tempo, sostenuto dall’azienda Ferrarelle SpA. Nunzia Petrecca amministratore della ditta Euphorbia srl illustrerà, invece, le trasformazioni del luogo dal punto di vista paesaggistico e botanico dal ‘700 ai nostri giorni per poi fare il focus sui cromatismi dell’epoca Savoia che presto saranno reimpiantate, mentre Stefania Albinni (Amici di Capodimonte onlus) racconterà la grande iniziativa di partecipazione “Adotta una panchina” con i risultati raggiunti nei primi due anni e le storie di tanti uomini e donne che hanno scelto di legare a un albero o a una panchina del Real Bosco di Capodimonte un proprio personale ricordo, uno stato d’animo, una speranza per il futuro.

Spazio anche ai bambini con la lettura interattiva de “La Camelia di Carolina”, favola sull’educazione ambientale voluta dalla presidente del Premio Green Care Benedetta de Falco, laboratori di educazione ambientale e attività ludiche per la riscoperta di giochi storici all’aria aperta (la cavallina, la campana, giochi con la palla e con la corda) e gare di filastrocche e conte in lingua napoletana a cura di Aurora Giglio, presidente di MusiCapodimonte. I piccoli partecipanti dovranno impegnarsi a memorizzare a memorizzare regole e filastrocche funzionali ai giochi di una volta. e per questo riceveranno, un attestato di “custodi delle tradizioni orali e dei giochi tradizionali” con l’invito ad arricchirli e tramandarli ai propri compagni.

Lo spirito dell’iniziativa “Incontriamoci in Giardino” è quello di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Gli incontri si terranno nella Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW – European Sustainable Development Week), in programma dal 30 maggio al 5 giugno 2019. L’apertura dei giardini – per loro stessa natura piccoli ecosistemi, nonché precisi ‘sensori’ dei cambiamenti ambientali – sarà anche una preziosa occasione per sensibilizzare i visitatori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. L’evento sarà inoltre un’opportunità per informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, che sono parte integrante del patrimonio paesaggistico e ambientale italiano.

Da sempre il giardino racconta storie. Storie di potere e di bellezza, di perfezione estetica e curiosità botanica, di rigore progettuale e libertà d’immaginazione. Storie di passione e di pazienza, di solitudine e convivialità, di ricerca di senso e ritrovamento di sé. Il giardino è un sogno fragile e mutevole, scritto con i fiori, le acque, le piante.

Per scoprire l’elenco di tutti i giardini d’Italia aderenti all’iniziativa consultare il sito www.apgi.it . Per informazioni scrivere a appuntamentoingiardino@apgi.it .

Per partecipare alla visita guidata al Belvedere e alla Fontana di Capodimonte domenica 2 giugno alle ore 11.00 è necessario inviare una mail all’indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it o telefonare allo 081 7499130.