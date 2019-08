Ischia, preseentazione studi microzonazione sismica martedì 6.

Si terrà domani 6 agosto 2019, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Vito Crimi e delle Istituzioni Locali, presso l’Auditorium “Leonardo Carriero” – Lacco Ameno, la presentazione pubblica degli esiti di microzonazione sismica di III livello dei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, a cura del Commissariato Straordinario per la ricostruzione in collaborazione in collaborazione con l’Istituto Geologia Ambientale Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR – IGAG), il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni (CNR – MS) e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. I lavori avranno inizio alle ore 10,30 e termineranno, presumibilmente, alle ore 14,00.

Il progetto, avviato nel mese di febbraio u.s, ha comportato l’esecuzione di prove superficiali, oltre ad alcune perforazioni per misure in profondità distribuite nei tre Comuni interessati, a cura di professionisti specialisti appositamente incaricati dagli stessi Comuni.

Le operazioni di acquisizione dei dati si sono concluse e gli esiti, depositati nelle scorse settimane, sono stati validati dal Gruppo di lavoro istituito ex art.2 comma 2, dell’ordinanza commissariale n.1/2018, che si è espresso sulla conformità finale degli studi.