JD Sports apre ad Afragola.

La multinazionale britannica JD Sports, leader europea nell’ambito della moda sportiva, continua a far crescere la sua presenza sul territorio italiano e si prepara all’inaugurazione del suo 28esimo store, con due appuntamenti da non perdere in programma per la serata del 13 settembre e la giornata di sabato 14.

È già tutto pronto infatti, per l’opening del nuovo negozio che si terrà il prossimo 14 settembre presso il centro commerciale Porte di Napoli, situato ad Afragola. La giornata sarà accompagnata dal giusto ritmo grazie alla presenza di un DJ set all’interno dello store. I visitatori del mall, insieme agli appassionati di street style, potranno inoltre godersi le performance di talentuosi ballerini di break dance e popping dancer che effettueranno le loro acrobazie all’ingresso del negozio.

Una serata speciale è invece in programma per venerdì 13 settembre: il Club Partenopeo Disco Club di Napoli ospiterà una serata speciale dedicata a JD Sports. L’invito è aperto a tutti, senza esclusioni: i festeggiamenti inizieranno a mezzanotte e continueranno fino al mattino, per una notte all’insegna del divertimento. Durante la serata verrà inoltre indetta una lotteria, dove alcuni fortunati vincitori potranno aggiudicarsi fantastici premi da ritirare durante il giorno d’apertura. Seguite le pagine social di JD (Instagram @jdsportsit Facebook @JD Sports) per rimanere aggiornati.