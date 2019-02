Jenn Morel e Markett Legends al Club Partenopeo.

Jenn Morel la dominicana che ha conquistato il mondo sbarca a Napoli ospite del format Festival che si terrà Venerdì 22 Febbraio alle ore 23:50 al Club Partenopeo.



Jenn Morel è nata nella Repubblica Dominicana e all’età di 6 anni si è trasferita negli Stati Uniti con tutta la famiglia. Fin da piccola, però, Jenn Morel ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo anche se gli inizi sono stati come cubista a New York, Jenn si è esibita in alcune discoteche importanti della città come il Pacha, il Webster Hall il Finale e il Griffin. Con Ponteme, suo primissimo singolo, Jenn Morel ha conquistato una fama a livello internazionale.”

I personaggi diventati “Leggenda” sbarcano invece sabato alle ore 23 al Club Partenopeo per Markett Legends. La musica e i personaggi che hanno scritto la storia di sempre animeranno il format che sta conquistando l’Italia, e che torna finalmente a Napoli. Un grande successo per il format rivelazione dell’anno, uno show che celebra miti e leggende della cultura pop internazionale, e del cinema di tutte le generazioni.

Markett è pronto per il suo nuovo tour e riaccende le sue vetrine con i personaggi più eccentrici della notte, che stanno conquistato l’Italia.

Per vivere un’esperienza innovativa e ricca di emozioni basta seguire tutte le date del tour, gli eventi in programma e partecipare al contest.

“Entra in Vetrina diventa tu il protagonista del nostro show!” è il claim del format creato dall’art director Giovanni Setola e che sta rivoluzionando la night life nazionale.