Kami Beach apertura stagionale sabato 18.

Kami Beach, il club che da quattro anni domina la scena estiva campana, dà il via alla nuova stagione estiva con l’inaugurazione prevista per sabato 18 maggio, a partire dalle 23.

“Apri gli occhi e inizia a sognare”è questo il claim del Kami Beach per la sua “grande apertura” della stagione estiva 2019.

“Sogni che- affermano gli organizzatori- ci porteranno a vivere ad occhi aperti nuovissimi show e performance incredibili.”

Il club è diventato un punto di riferimento così notevole da trasformarsi in una vera e propria filosofia del divertimento, che per il quarto anno consecutivo accompagna il sabato notte per eccellenza.

Musica, Spettacoli, Performer e Talenti da ogni parte, Eventi, Party unici, e completamente diversi tra loro.

“Vogliamo farvi sognare ad occhi aperti – spiegano gli organizzatori – perché abbiamo preparato per voi tantissime sorprese ed eventi, di calibro internazionale che siamo sicuri, vi lasceranno senza fiato con una serie di eventi esclusivi.”

L’obiettivo di questa stagione è promuovere, ancora una volta, eventi musicali di qualità e sana aggregazione ogni sabato sera.

Il Big Opening di questo primo sabato aprirà la serie di eventi estivi con uno dei party più ballati in Europa #VIDALOCA. L’evento Hip Hop e Reggaeton che ha fatto letteralmente impazzire l’Italia e l’isola di Formentera con il suo format unico.

Sabato 25 maggio, direttamente da Ibiza, arriva il tour Pacha, il party che ha fatto divertire milioni di persone da tutto il mondo.

Sabato 29 giugno ci sarà uno gli artisti più richiesti al mondo, Jimmy Sax, poliedrico sassofonista e performer in grado di intrattenere e far sognare con il suo incredibile show.

Queste sono le prime date di rilievo segnalate dal direttore artistico Giovanni Setola che insieme a tutti gli organizzatori stupiranno il pubblico con numerosi format di successo, artisti internazionali e con tante novità, ma senza lasciare niente al caso, per una stagione estiva di grande divertimento.

INFOLINE 348 363 6053

Quando: Sabato 18 maggio dalle ore 23 alle ore 4.30

Dove: Via Marina di Varcaturo, 43, 80014 Giugliano in Campania