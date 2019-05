Kiabi apre alla Galleria Ipogea di Piazza Garibaldi (Stazione Centrale), inaugurazione 18 e 19 maggio.

KIABI, leader francese del fast fashion, il 18 e 19 Maggio 2019 inaugurerà a Napoli in Piazza Garibaldi – Galleria Ipogea, il primo store italiano in centro città.

Dopo l’apertura nel cuore di Barcellona, KIABI ha scelto Napoli per questo grande evento, realizzando il sogno di un gran numero di clienti che chiedono la presenza del marchio nei centri delle maggiori città italiane.

Il brand non sbarca infatti in un territorio sconosciuto: sono 10 000 i clienti napoletani che già acquistano online e 1 su 2 conosce bene il marchio di moda francese a piccoli prezzi. Per queste ragioni l’Opening del negozio era atteso con tanto fervore. La location che ospita il negozio si presta al traffico e al commercio: la galleria conta 62 milioni di passaggi all’anno e 175 mila passaggi al giorno.

All’interno dello store , che vanta 1 270 metri quadrati di superficie , sono esaltati i colori e i capi delle prime due tendenze di stagione disponibili in negozio, “madrague” e “holidays”.

I prodotti saranno suddivisi nei vari reparti in corner per donna, uomo, kids, neonato, lingerie, curvy e premaman; soddisfando le esigenze di tutta la famiglia.

KIABI non è soltanto moda e tendenza ma, anche e soprattutto, cura del cliente: i suoi svariati servizi lo confermano. Con il cambio-rimborso o con l’e-prenotazione, che consente di ordinare online i capi e di provarli prima di pagarli, il marchio conferma sempre più il suo orientamento al cliente e la vicinanza alle sue necessità.

Il brand ha pensato di celebrare il suo ingresso in città in modo divertente e interattivo, coinvolgendo i cittadini con sorprese e novità. L’inaugurazione ufficiale sarà il 18 e 19 Maggio e nelle settimane precedenti all’evento saranno messe in atto le varie iniziative della campagna di comunicazione “A CACCIA DI FELICITA’”.

Verrà organizzata una caccia al tesoro suddivisa in dieci giornate dal 10 al 17 Maggio in alcuni quartieri della città, dove verranno nascoste 250 grucce vincenti al giorno. I fortunati che le troveranno, vinceranno dei buoni da spendere in store durante il weekend di inaugurazione. Le più ambite saranno le grucce che offriranno un buono shopping di 100 euro.

KIABI ha siglato, per aiutare i partecipanti che vanno “a caccia di felicità”, una collaborazione con l’applicazione Mapstr, realtà francese giovane e innovativa. Per questo evento speciale i fondatori della start-up creeranno una mappa ad hoc interattiva disponibile al link go.mapstr.com/kiabi, con un aggiornamento quotidiano sul numero di grucce rimanenti.

Ma le sorprese non finiscono qui e saranno protagoniste indiscusse dell’inaugurazione. Chi effettuerà un acquisto nelle giornate del 18 e 19 e/o si farà scattare una foto nella terrazza dall’atmosfera parisienne, creata per l’occasione ispirandosi al fascino ipnotico di Monmatre, potrà vincere un weekend a Parigi da vivere in famiglia.

I clienti che effettueranno degli acquisti durante il week-end di apertura avranno anche la possibilità di personalizzare capi e accessori in store dalle ore 10:00 alle 18:00. Il brand, sempre sensibile alla formazione e alla valorizzazione del talento, collaborerà con gli alunni dell’Accademia della Moda di Napoli, che si alterneranno in negozio per customizzare i capi in base ai gusti e alle esigenze dei clienti!

Lasciati avvolgere dallo spirito divertente e frizzante di KIABI e respira questa ventata di felicità.

KIABI : PER SAPERNE DI PIU’ …



Nata nel 1978 nel Nord della Francia, KIABI ha rivoluzionato il prêt-à-porter lanciando il concetto di moda a piccoli prezzi per tutta la famiglia.

Con la sua rete di 468 negozi in 21 paesi nel mondo, KIABI ha un 1.9 ML di euro di fatturato.

Con uno spirito sorprendente, divertente, semplice, complice e responsabile, la moda KIABI propone collezioni ideate in Francia da un team di 56 stilisti.

Leader nel mercato francese, KIABI vanta una larga community di fan sui social network.

Con i suoi 8 200 collaboratori presenti nei 21 paesi, il gruppo KIABI punta all’innovazione continua per proporre ai propri clienti una « shopping experience gratificante ».