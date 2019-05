La felicita’ a Napoli. Goethe incontra Filangieri giovedì 16 a San Giovanni a Teduccio.

Sala Icho’s

Via Principe di San Nicandro 32/a – San Giovanni a Teduccio, Napoli

Giovedi’ 16 maggio – ore 21.00

Il Certame Vichiano presenta uno spettacolo nato da un’idea di Mimmo Bianco e Sergio Bizzarro, con l’attore Enzo Salomone, che leggera’ brani dal Viaggio in Italia di W. Goethe e dall’opera di Gaetano Filangieri. Manuela Albano (violoncello), Roberta Andalo’ (voce) Tina Soldi (clavicembalo) e Nunzia Sorrentino (violino) eseguiranno musiche di Cesa, Falconieri, Händel e della tradizione popolare napoletana

E’ una bella giornata di fine febbraio 1787 e una carrozza pigramente si dirige verso Napoli. Al suo interno Wolfang Goethe. L’anno prima, abbandonando gli incarichi pubblici ricoperti a Weimar, e’ finalmente partito per il Grand Tour, il viaggio in Italia ritenuto dalla migliore aristocrazia europea del ‘700 una tappa obbligata nel percorso formativo di ogni giovane. Egli e’ poco interessato ai problemi socio-politici dell’Italia: cerca nella nostra Penisola l’Antico, ammira e studia le innumerevoli opere d’arte, classifica i minerali e le piante, e’ ammaliato dalla Natura; e soprattutto va alla ricerca di se stesso. Solo trent’anni dopo lo scrittore si decidera’ a mettere insieme lettere, appunti di diario, annotazioni per dar forma, con il suo Viaggio in Italia, alla testimonianza forse piu’ alta del Grand Tour settecentesco. Da queste pagine uscira’ il ritratto mirabile di un popolo napoletano profondamente felice. Nel corso del suo soggiorno a Napoli lo vedremo incontrare un giovane filosofo napoletano, Gaetano Filangieri, ammiratore di Giambattista Vico, naturalmente proteso verso la Storia e l’impegno civico, che ha della realta’, e della felicita’, una concezione radicalmente diversa. Se e’ vero, come dice Raffaele La Capria, che il segreto contrasto dell’anima napoletana, la sua profonda ambiguita’, sta nell’essere a mezzo tra Natura e Storia, ci piace pensare che Goethe e Filangieri, ciascuno per proprio conto, abbiano fornito un contributo importante alla comprensione di questi diversi e contraddittori aspetti, spingendoci a portare a termine un’impresa forse impossibile: svelare l’inafferrabile segreto che costituisce da sempre il fascino misterioso della nostra citta’.