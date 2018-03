La formazione prende il volo, appuntamento dedicato al settore aerospaziale mercoledì 28 a Pomigliano.

“La formazione prende il volo. I percorsi IFTS per la crescita del settore aerospaziale”. È questo il titolo dell’evento organizzato dall’agenzia per il lavoro Time Vision, in programma mercoledì 28 marzo a partire alle ore 9.30 presso l’Ex Distilleria di Pomigliano d’Arco (via Roma, 287). Nel corso dell’evento, che vedrà la partecipazione del Sindaco di Pomigliano D’Arco Raffaele Russo e dell’Assessore alla formazione e alle pari opportunità della Regione Campania Chiara Marciano, si approfondiranno tematiche legate alla crescita del settore aerospaziale, al ruolo strategico della formazione e alle nuove figure professionali richieste dal mercato. All’incontro, moderato dal giornalista Livio Varriale, prenderanno parte anche Daniela Sabatino, Founder e Ceo di Time Vision, Michele Raccuglia, Responsabile Sud Anpal Servizi, Luigi Carrino, Presidente DAC – Distretto Aerospaziale Campania, Giovanni De Feo, Professore Associato DIIN Dipartimento Ingegneria Industriale – Unisa, Vittorio Ciotola, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Unione degli Industriali Napoli, Vincenzo La Gatta, Presidente A.D. Vincenzo La Gatta srl.

Contestualmente, sarà presentato il Corso IFTS per “Tecnico esperto in Lean & Smart Manufacturing per la filiera dei trasporti aerospaziali”, finanziato dalla Regione Campania e realizzato dall’ATS “Lean& Smart”, soggetto capofila Time Vision in partnership con Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Industriale, Liceo Scientifico Statale Francesco Severi, Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari, Associazione Formacert, Topview s.r.l. Start Up Innovativa, Vincenzo La Gatta S.r.l., Elet s.r.l, D.eMi. S.r.l., Alilauro S.p.a., La Gatta Service S.r.l. L’iniziativa si concluderà con la proiezione in anteprima del docufilm “Lean & Smart Manufacturing”.

“L’evento nasce con l’obiettivo di delineare le dinamiche e le esigenze delle aziende della filiera areospaziale, con particolare riferimento alle figure professionali ricercate e alle competenze richieste. Inoltre, sarà un’occasione utile per confrontarsi sulle prospettive del settore alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, Università e Poli di Eccellenza, Aziende ed Agenzie per il lavoro – sottolinea Daniela Sabatino, CEO e Founder di Time Vision – La formazione può rivestire un ruolo fondamentale nello sviluppo di un settore chiave come quello aereospaziale e, nel contempo, e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani del nostro territorio. In questo senso gli IFTS, strumento prezioso di formazione e placement, sono in grado di creare opportunità e produrre ricadute economiche positive per tutto il territorio.”