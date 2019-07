La Nave Etna della Marina Militare salpa da Taranto per formare i giovani allievi dell’Accademia Navale.

Domenica 21 luglio dalla Stazione Navale Mar Grande della Marina Militare di Taranto, partirà la nave da supporto logistico Etna, per la campagna d’istruzione degli Allievi della seconda classe dell’Accademia Navale. A salutare l’equipaggio e gli allievi imbarcati, oltre ad amici e parenti, sarà il Comandante in Capo della Squadra navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano.

I 122 allievi della 2ª classe dell’Accademia Navale del corso “Akraton” continuano, con l’imbarco su nave Etna, un percorso di crescita professionale iniziato lo scorso anno a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci e che prosegue in un contesto di nave diverso e strettamente operativo.

Gli allievi avranno così l’opportunità di entrare in contatto con la realtà operativa tipica, che contribuirà a rafforzare in loro i valori fondanti che contraddistinguono gli uomini e le donne della forza armata. La Campagna entrerà, infatti, subito nel vivo e la nave, al comando del capitano di vascello Luca Esposito, sarà impegnata nel Mediterraneo in una missione di presenza, sorveglianza e naval diplomacy.

La Campagna d’Istruzione 2019 di nave Etna toccherà i porti di Tangeri (Marocco), Barcellona (Spagna), Tunisi (Tunisia), Pireo (Grecia), Istanbul (Turchia), Haifa (Israele) e Limassol (Cipro), con il compito di portare l’eccellenza italiana all’estero attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di promozione, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali nei Paesi ospitanti.

La Campagna d’istruzione di nave Etna terminerà a Livorno il prossimo 21 settembre, insieme alla campagna di nave Amerigo Vespucci, di nave Palinuro e delle unità a vela minori della Marina, tutte impegnate nell’addestramento del personale della Forza Armata.