La Notte della Taranta martedì 23 in via Toledo davanti sede Banco di Napoli per raccogliere fondi per l’oasi dei Variconi a Castel Volturno.

La Notte della Taranta sbarca a NAPOLI, domani 23 luglio alle ore 18:00 in via Toledo, per sostenere il progetto di recupero di 4 oasi del Mezzogiorno d’Italia in collaborazione con Legambiente e Intesa Sanpaolo in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

I musicisti e i danzatori de La Notte della Taranta saranno in Campania per promuovere la raccolta fondi che consentirà di rigenerare l’oasi dei Variconi a Castel Volturno.

Una festa che vedrà l’incontro tra pizzica e tammurriata con la partecipazione del gruppo Sette Bocche. Il ritmo del tamburello salentino e il suono inconfondibile della tammorra si fondono per uno spettacolo unico di musica e danza.

L’oasi dei Variconi è un’area protetta situata alla sinistra della foce del Volturno e rappresenta una delle zone umide più importanti del mezzogiorno d’Italia.

L’area è interessata da flussi di uccelli migratori che provengono dall’Africa e si dirigono verso le zone di nidificazione dell’Europa centro-orientale e per questo rappresenta l’unica area favorevole dove sostare e rifocillarsi durante il lungo viaggio.

Legambiente, nell’ambito della campagna Salva Italia (2010-2011, in collaborazione con la Lipu realizza un progetto di riqualificazione dell’area effettuando una grande pulizia del sito e costruendo due capanni per il birdwatching. L’obiettivo è quello di rendere finalmente fruibile l’area e contrastare il fenomeno del bracconaggio molto diffuso nell’area del litorale Domitio flegreo e molto spesso governato dalla criminalità organizzata. I capanni, nel corso degli anni, vengono più volte vandalizzati ma un gruppo di volontari, dell’organizzazione “Le Sentinelle” è sempre pronto per sistemarli e sono sempre numerosi i visitatori e gli amanti del birdwatching che visitano la Riserva

La notte del 22 aprile 2019 sia la passerella che il capanno principale sono state distrutte da un incendio e questa volta c’è bisogno dell’aiuto di molti per ricostruirlo. Grazie alla campagna di raccolta fondi verranno ricostruite le strutture e resa visitabile l’area, in collaborazione con la Riserva.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo partecipa attivamente al Festival La Notte della Taranta sviluppando una serie di eventi in filiale per promuovere la pizzica con il coinvolgimento dei clienti. Dopo il successo nella filiale di Matera, Reggio Calabria, Bari e Caserta l’appuntamento con #RigeneriAMOlaNatura si rinnova domani a Napoli, in via Toledo. L’evento si svolgerà dalle 18 alle 20 con un format tutto da ballare: flash mob in piazza o nelle vie adiacenti alla filiale per poi continuare all’interno con il coinvolgimento di clientela e pubblico generico.

Inoltre, nell’ambito del programma Reward di Intesa Sanpaolo, i clienti avranno la possibilità di giocare tutti i giovedì di luglio per vincere i biglietti del Concertone finale a Melpignano il 24 agosto, nell’Area Backstage.

Per partecipare alla raccolta fondi che terminerà a settembre, è disponibile la piattaforma forfunding di Intesa Sanpaolo:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/rigeneriamo-la-natura-legambiente