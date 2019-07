La notte magica per le Universiadi venerdì 12, mandolini e fuochi d’artificio al Teatro Trianon Viviani ed a Castel dell’Ovo.

Un concerto speciale con 15 mandolini, i più classici degli strumenti napoletani, e lo spettacolo pirotecnico sul mare da Castel dell’Ovo: è la notte magica napoletana, dedicata a tutti gli ospiti dell’Universiade Napoli, che si terrà venerdì 12 luglio dalle 21 fino alla mezzanotte. Realizzata dalla Regione Campania su proposta del Comune di Napoli, l’iniziativa è organizzata dalla Scabec in collaborazione con X Eventi & Comunication e con Lieto Fireworks.



Si inizia alle 21 al Teatro Triano Viviani, nel centro storico, in piazza Calenda, per il concerto Mandolini sotto le Stelle, evento coinvolgente con i tradizionali e romantici arpeggi di quindici mandolini. “Da anni lavoriamo alla valorizzazione del patrimonio classico musicale partenopeo che nel rispetto della tradizione riesce ancora a rinnovarsi e a offrirci emozioni indimenticabili. Per gli ospiti internazionali che sono in città e per i nostri concittadini non abbiamo avuto dubbi e abbiamo scelto di offrire il migliore spettacolo musicale della tradizione con il concerto Mandolini sotto le stelle” dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Nino Daniele.

“Abbiamo voluto offrire agli ospiti delle Universiadi e ai turisti che affollano la città le note più caratteristiche della tradizione musicale napoletana e italiana – sottolinea la vicepresidente di Scabec Teresa Armato – nel cuore del centro antico di Napoli, in questo ritrovato teatro Trianon che nasce come luogo di aggregazione e di memoria culturale”.

L’evento rappresenterà un suggestivo omaggio alla musica napoletana tradizionale e€ ai suoi maestri e vedrà sul palcoscenico l’ensemble “Napoli Mandolin Orchestra”. La formazione è composta da quindici mandolini con il maestro Mario Squillante come primo mandolino e sei elementi d’orchestra diretti da Antonello Cascone. I mandolini accompagnano le straordinarie voci di Valentina Assorto, Marianna Corrado e Lello Giulivo. La serata sarà un romantico viaggio nella tradizione con un repertorio trasversale che parte dai grandi classici napoletani, con arrangiamenti musicali inediti, realizzati per l’occasione, ai grandi classici della musica italiana.

Una proposta che trasporterà gli ospiti tra sensazioni lunari ed effetti musicali, risvegliando le emozioni più profonde. La conduzione della serata è affidata a Gabriele Blair.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La serata magica proseguirà poi sul Lungomare: al Borgo Marinaro si potranno ammirare i fuochi d’artificio che illumineranno dal Castel dell’Ovo tutta la baia, con i colori delle Universiadi.