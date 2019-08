La quarta pizza al Napoli Pizza Village è la specialità al prosciutto con Ferrarini.

In principio fu la Marinara, ma poi tutti adorarono la Margherita, sin dal 1889, sua data di nascita. Queste furono le due pizze che si decise dovessero essere offerte al Napoli Pizza Village, alla sua prima edizione, 9 anni fa. Le classiche, insomma, quelle che non mancano in nessun menù.

Ma i pizzaioli del Napoli Pizza Village cominciarono a scalpitare… nei loro locali l’elenco delle pizze si era notevolmente arricchito e ciascuno proponeva una notevole varietà di pizze. Ecco allora che anche al Napoli Pizza Village, fu inserita la “Specialità”, una pizza che fungesse da vero e proprio biglietto da visita, di presentazione per i pizzaioli, la vera novità delle ultime edizioni.

Un intero anno per pensare e decidere con quale pizza speciale presentarsi ad una platea di oltre un milione di visitatori.

Approda così, l’ennesima eccellenza del nostro paese, che Ferrarini, nuovo partner del Napoli Pizza Village, rende disponibile a tutti i pizzaioli partecipanti affinché, con la loro creatività, dìano vita ad una quarta pizza veramente speciale.

Infatti, la “Pizza Ferrarini”, anzi, le 45 “Pizze Ferrarini” saranno talmente speciali perché tutte diverse, pensate, studiate e realizzate grazie dall’estro di altrettanti maestri pizzaioli e saranno sicuramente tutte ugualmente appetitose.

Al Napoli Pizza Village, migliora l’offerta, ma il prezzo resta sempre lo stesso. Infatti, l’accesso al villaggio ed a tutti gli eventi, inclusi i concerti tutte le sere, è gratuito. E’ a pagamento solo il ticket menu, acquistabile anche on line, che costa sempre 12 euro e comprende pizza, bibita, caffe e dolce o gelato.

Quest’anno, per arricchire ancora una volta il menù dell’evento, ognuna delle 45 pizzerie del Napoli Pizza Village, sul Lungomare partenopeo, oltre alla Marinara, alla Margherita e alla Specialità, dal 13 al 22 settembre, proporrà una personale interpretazione di una pizza con un ingrediente particolare: il prosciutto cotto.