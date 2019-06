La scuola di scrittura Lalineascritta di Antonella Cilento presenta “Estate on Stage” e “Sogni & Scritture”.

La parola stage, nella accezione francese di “addestramento intensivo” e in quella inglese di “palcoscenico” ispira le iniziative della scuola di scrittura creativa di Antonella Cilento, Lalineascritta per l’estate appena cominciata. Dal 28 giugno al 28 settembre Lalineascritta, infatti, propone “Estate on stage” ‒ quattro fine-settimana, tre a Napoli e uno a Certaldo, dedicati a laboratori intensivi di poesia, narrativa ed editoria ‒ e “Sogni & Scritture”, seconda edizione di aperitivi cinematografici con proiezione di film e mini lezioni a tema. (Programma, info in dettaglio e prenotazioni: www.lalineascritta.it; info@lalineascritta.it).

A caratterizzare i quattro stage tra Napoli e l’antico borgo toscano di Certaldo è soprattutto il desiderio di scoperta: di nuovi punti di osservazione, di luoghi fisici e dell’anima, di luoghi letterari e della storia, di luoghi della parola.

Si inizia venerdì 28 e sabato 29 giugno con lo stage “Costellazioni”, condotto dalla poetessa, fotografa e docente universitaria Anna Toscano, nella sede di Lalineascritta in via Kerbaker, 23 a Napoli. In poesia, le costellazioni sono un metodo per riflettere su una parola in senso poetico, portarla più vicina e riscriverla secondo il proprio estro, desiderio e stile. La parola scelta per l’occasione è confine. La riflessione teorica e la vicinanza a grandi donne della poesia contemporanea (da Mariella Mehr a Janet Frame, da Goliarda Sapienza a Jozefina Daubegovitc, da Dalia Rabikovitch a Lorna Dee Cervantes) porterà poi a una fase laboratoriale di scrittura.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio – sedi: Lalineascritta, Basilica della Pietrasanta, Pio Monte della Misericordia a Napoli – sarà la volta di “Scrivere con le ossa (degli angeli). La terra, il tempo, la storia”, laboratorio di scrittura en plein air, condotto da Antonella Cilento e con la collaborazione di Lapis Museum. Nel centro antico di Napoli i percorsi sotterranei collegano i coloni greci ai cavatori di tufo, le cisterne d’acquedotto alle basiliche barocche, la pittura notturna delle Sette opere di Misericordia di Caravaggio ai cortili luminosi e fioriti dei palazzi rinascimentali. In questo stage, tutte le suggestioni di terra, acqua e aria di Napoli si contamineranno: le ali degli angeli di cartapesta di San Gregorio Armeno, le ossa dei crociati nella chiesa del Purgatorio ad Arco, i ricordi d’infanzia.

Si riprende poi a settembre con altri due appuntamenti: venerdì 13 e sabato 14 nel Palazzo Pretorio dell’antico borgo toscano di Certaldo, con il quinto stage in collaborazione con l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, condotto da Antonella Cilento: “Gli antagonisti. Il racconto dei cattivi”.

A Napoli, il weekend del 27 e 28 sarà invece dedicato alla storia del libro e dell’editoria con lo stage condotto da Stefania Cantelmo e Giuseppe d’Antonio “L’infinito (piacere)” che si terrà nella sede di Lalineascritta. Con una visita guidata gratuita nella sezione manoscritti e rari della prestigiosa Biblioteca Nazionale di Napoli, si vivrà poi l’emozione di osservare da vicino manoscritti unici, dalla Gerusalemme conquistata di Torquato Tasso alla Scienza Nuova di Giambattista Vico, passando per l’intero corpus delle Carte Leopardiane lasciate da Giacomo all’amico Antonio Ranieri e pervenute nel 1907 alla “Vittorio Emanuele III”, luogo simbolo che conserva, tra l’altro, la prima stesura autografa della celebre lirica L’infinito da cui prende le mosse lo stage.

Sogni&Scritture

L’altra anima di Lalineascritta nella calda estate 2019 è rappresentata, invece, dal ciclo di proiezioni cinematografiche con mini lezioni a tema e aperitivo, secondo la fortunata formula “Sogni & Scritture” collaudata lo scorso anno, grazie alla nuova confortevole sede di Lalineascritta a Napoli. Sei i film in cartellone nel mese di luglio – tutti alle 18.30 nella sede di via Kerbaker 23 a Napoli – selezionati dai docenti della scuola di scrittura per introdurre gli argomenti che saranno sviluppati nei nuovi laboratori e corsi del 2019/2020. In programma, giovedì 4, il film “I diabolici” di Henri- Georges Clouzot con una lezione di narrativa Antonella Cilento sull’arte del male; martedì 9, il film “Il gioco delle coppie” di Olivier Assayas, con lezione di editoria a cura di Stefania Cantelmo e Giuseppe D’Antonio; giovedì 11 si parlerà di drammaturgia con Stefania Bruno dopo la visione di “Cesare deve morire”, dei fratelli Taviani; martedì 16 il maestro Hitchcock e il suo “Vertigo – La donna che visse due volte” ispireranno la lezione di Iole Cilento su segno e immagine; toccherà poi giovedì 18 a Marco Alfano raccontare i particolari meccanismi della ludoscrittura seguendo le orme di Woody Allen e del suo “Amore e guerra”. Si chiude, martedì 23, con l’intramontabile “Eva contro Eva” di Joseph Mankiewicz per parlare di improvvisazione teatrale con Paolo Oliveri del Castillo.

Le iniziative estive del 2019 sono rese possibili anche grazie alla libreria Mooks Mondadori Bookstore e al panificio Ambrosino.