Lavoro, Campania riconosciuta a livello nazionale come Regione con un completo e strategico piano per l’inserimento ed il reinserimento occupazionale.

A Milano, interessante confronto sulle politiche del lavoro tra: Lombardia, Liguria, Campania e Fondazione dei consulenti del lavoro.

L’assessore al Lavoro Sonia Palmeri dichiara: “Ho voluto forzare un po’ la mano, ho mostrato alla platea storie di coloro che ce l’hanno fatta e sono partiti o ripartiti da zero. Toccanti e maledettamente vere.

Beh…la forza, il coraggio e la dignità dei cittadini campani, è formidabile! Che siano essi giovani o meno giovani, partecipano attivamente ad ogni misura messa in campo e si rimettono in gioco. Per questa ragione riusciamo a crearne sempre di nuove.

La Regione Campania oggi, con i suoi risultati, è riconosciuta a livello nazionale come la Regione con un “completo e strategico piano per l’inserimento ed il reinserimento occupazionale”.

Una Regione che fa da “scuola” su tanti temi, come il nuovo regolamento sui tirocini extracurricolari o l’autoimprenditorialità. Ed allora cosa manca per riprenderci in mano il nostro futuro? Lascio ognuno alla propria riflessione.



Nel contempo ringrazio di cuore la folta delegazione di consulenti campani che ha invaso le sale tematiche qui al Festival del Lavoro.

Sempre a caccia di cultura e innovazione. Grazie a Voi- conclude poi– molte misure si conoscono e si realizzano!”