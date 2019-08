Le sedie collaborative di Città della Scienza.

Ogni pezzo “sostiene” l’altro. Per costruire le sedie “Mùjié” non c’è bisogno né di viti né di colla, ma solo di collaborazione. Elaborate dal designer Andrea Riccio, dalla cooperativa Experience e dal Dream FabLab di Città della Scienza le sedie “collaborative” sono state protagoniste negli Stati Uniti d’America in occasione del 24°Jamboree Mondiale degli Scout, tenuto in West Virginia, negli USA, dal 22 luglio al 2 agosto 2019.



Il funzionamento e la logica degli arredi sono stati illustrati presso lo spazio riservato a Città della Scienza di Napoli nel Global Development Village, l’area espositiva dove circa 40.000 scout provenienti da ogni parte del mondo hanno approfondito i temi della sostenibilità anche sfidandosi nella costruzione delle sedie collaborative di Città della Scienza.