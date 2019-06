Legalità, Polizia Municipale al lavoro nel weekend.

Gli Agenti del GIT (Gruppo Intervento Terrritoriale), al Largo Sermoneta, hanno elevato 35 verbali per infrazioni varie al Codice della Strada ed espletato 40 controlli ad autoveicoli e moto. Alle ore 22:30 circa, veniva sottoposto a fermo giudiziario un soggetto che si rendeva responsabile di aggressione e minaccia con una pistola nei confronti di due giovani in via Mergellina. Successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti, si constatava che l’arma, se pur verosimile, era a salve. Nella zona di Posillipo, inoltre,sono state ritirate tre patenti di guida a conducenti risultati positivi alle prove etilometriche. Personale dell’Unità Operativa Chiaia, nel fine settimana, hanno sanzionato 12 parcheggiatori abusivi in Largo Sermoneta, via Caracciolo e Piazza Sannazaro ai quali è stato anche notificato l’immediato ordine di allontanamento.

All’altezza degli Chalet sono stati sottoposti a sequestro 1.380 pezzi di accessori per telefonini posti in vendita da un venditore ambulante abusivo che è stato multato con un importo di 5000 euro. In quell’area, inoltre, si è provveduto a disciplinare la sosta dal mattino a tarda serata elevando 45 verbali di sosta. In via Partenope sono state controllate le attività commerciali. Undici ristoranti, bar e pizzerie sono stato multati perché ponevano su suolo pubblico arredi non previsti dall’autorizzazione. Per tre locali è scattata anche la sanzione per occupazione di suolo abusiva o in eccedenza per complessivi 315 mq. Il totale delle sanzioni ammonta a 1.903 euro e 196.000 euro di Cosap.

Nella zona dei Baretti in via Bisignano e via Belledonne sono stati multati 4 locali per musica percepibile all’esterno e dopo le 3.30 di notte, a sei locali in via Bisignano, via Ferrigni e via Belledonne, risultati aperti, è stato contestato il mancato rispetto dell’orario di chiusura con la conseguente sanzione di 500 euro. Sono stati effettuati anche controlli di Polizia Stradale nei confronti di motoveicoli che si erano introdotti nella ZTL e per il conducente di uno di essi è scattata la denuncia penale perché si introduceva nella zona a traffico limitato con la targa occultata da nastro isolante.

Il Nucleo Mobilità Turistica ha effettuato controlli all’Aeroporto ed alla Stazione Centrale dove sono stati sanzionati tre tassisti perchè prelevavano i clienti a meno di 100 mt dal posteggio taxi, due per fuori turno ed uno che, fuori turno, prelevava i turisti sulla fermata Alibus; allo stesso è stata ritirata la licenza. In Corso Arnaldo Lucci un’agenzia di viaggi abusiva è stata multata con un importo di 800 euro perché emetteva biglietti aerei non essendo autorizzata. L’’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori, ha intensificato le attività di prevenzione al consumo di alcool da parte di giovanissimi prevalentemente nel Centro Storico dove sono stati diversi i pubblici esercizi sottoposti ad ispezione.

Un’esercente veniva sorpresa a vendere alcolici ad una comitiva di minorenni; questa attività commerciale era già stata sanzionata dalla stessa Unità Operativa nel mese di gennaio di quest’anno per lo stesso motivo e quindi veniva multata con nuova sanzione pecuniaria e segnalazione all’autorità amministrativa per i successivi provvedimenti finalizzati alla sospensione dell’attività . Immediatamente sono stati allertati i genitori dei minori che hanno espresso ringraziamento agli Agenti riconoscendo l’importanza della loro attività.