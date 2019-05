Litiga con il fratello e lo uccide a coltellate, arrestato dai Carabinieri a Marano.

Al culmine di una lite uccide il fratello a coltellate. I Carabinieri, avvertiti dalla moglie della vittima arrivano sul posto e lo arrestano.

E’ accaduto questa notte in via Sconditi, a Marano, in provincia di Napoli.

Un 45enne del luogo, Antonio Capuozzo, meccanico, è stato colpito mortalmente con almeno 5 fendenti al torace dal fratello Castrese, 49enne, autista di bus turistici, già noto alle forze dell’ordine.

Il personale medico del 118, arrivato sul posto con i Carabinieri del 112 dopo la chiamata della moglie, non ha potuto che costatare il decesso del 45enne.

I militari della compagnia di Marano hanno così arrestato il 49enne.

L’uomo, per altro, è rimasto ferito al capo verosimilmente a causa di un colpo sferrato dal fratello con un bastone di ferro, forse in un tentativo di reazione. (ANSA)