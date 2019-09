Mare per tutti, immersioni per disabili a Punta Campanella sabato 14.

Un mare senza barriere è possibile. Un mare per tutti, anche per i diversamente abili. Sabato prossimo a Massa Lubrense, seconda edizione di “Un mare per tutti”, evento promosso e organizzato dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella con l’ Hsa (associazione nazionale per attività subacquee disabili) e con il contributo dell’Hilton Sorrento Palace.