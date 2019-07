Mastercard Global Destination Cities Index: Origins 2019 L’Italia si conferma tra le destinazioni top 3 per i viaggiatori europei, in particolare tedeschi, spagnoli e olandesi, seguiti da brasiliani e americani.

Il report Mastercard Global Destination Cities Index: Origins, che classifica i flussi turistici in base al paese di provenienza dei travellers internazionali, rivela la scalata in classifica della Cina continentale, confermandosi al 2° posto (7° nel 2009), preceduta solo dagli Stati Uniti in termini di volume di viaggiatori e passeggeri che si muovono oltreoceano.

Per quanto riguarda il nostro Paese, dal report si osserva che, sebbene sia stato registrato un calo nel numero di viaggiatori internazionali rispetto a dieci anni fa (-0,7% vs 2009), sono in aumento gli italiani che scelgono di allungare la loro permanenza con almeno un pernottamento (1,3% nel 2018 vs 0,5% nel 2009). I nostri connazionali preferiscono viaggiare meno viaggiando meglio, regalandosi la possibilità di visitare le loro destinazioni preferite con più calma. Tra queste, le città europee esercitano senza dubbio un gran fascino e le favorite sono Parigi, Londra e Barcellona. Tuttavia, non manca chi volge lo sguardo a continenti più lontani e l’American Dream continua ancora a influenzare la scelta delle vacanze degli italiani. Infatti, il secondo paese di destinazione preferito sono gli Stati Uniti, preceduti solo dalla movida spagnola, entrambi seguiti, al terzo posto, dalla Francia.

Emerge chiaramente come l’Italia mantenga il fascino di Bel Paese confermandosi meta tra le più apprezzate per gli europei, rientrando tra le mete prescelte della top 3 di tedeschi, per i quali è addirittura la destinazione preferita (15,5%), spagnoli (10.9%), olandesi (8.9%). I risultati positivi non si limitano all’Europa, perché l’Italia si evidenzia come una delle mete più visitate anche dai turisti oltreoceano, in particolare brasiliani (7.9%) e americani (5,7%). I viaggiatori italiani overnight nel mondo sono 12,3 milioni, in aumento rispetto agli 11,5 del 2017. Infine, la spesa nei luoghi di destinazione nel 2018 registra una contrazione del -0,9% rispetto al 2009, pur senza ostacolare il desiderio di viaggiare degli italiani. Cresce, infatti, lo speso totale, che scavalca abbondantemente la soglia dei 9 miliardi (9,475 miliardi), non ancora raggiunta lo scorso anno, in forte crescita rispetto ai 7,5 miliardi del 2009.

“Il turismo internazionale è di fondamentale importanza per le economie locali e il nostro paese si conferma una delle mete preferite a livello globale grazie a un mix di cultura, storia, buon cibo e tradizione”, ha dichiarato Michele Centemero, Country Manager Italy di Mastercard. “Tuttavia, per accogliere con successo i turisti l’innovazione è d’obbligo per poter offrire esperienze sempre più uniche ed autentiche. In Italia, come in tanti altri paesi nel mondo, Mastercard collabora con le realtà locali per fornire servizi e soluzioni all’avanguardia in grado di migliorare le attrattive turistiche, la smart mobility e la digital journey del consumatore, offrendo esperienze innovative, facilmente fruibili e sicure”.