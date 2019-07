Max Ionata in cconcerto giovedì 11 a Eccellenze Campane.

Giovedì 11 luglio Eccellenze Campane, il polo enogastronomico di prodotti campani, si prepara ad accogliere clienti e appassionati per una serata speciale all’insegna della buona musica, in particolare delle sonorità jazz, in collaborazione con Napoli Jazz Club.

Per l’occasione, alle ore 21.30 presso la sede di via Brin 69, Max Ionata si esibirà con Elio Coppola Group e Antonio Caps, eseguendo brani originali e standards della musica afro-americana.

Il concerto sarà un viaggio attraverso il jazz d’autore grazie alla maestria del gruppo di artisti: Ionata, tra i maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea in Italia e all’estero, Elio Coppola giovane e talentuoso batterista napoletano con la sua band e Antonio Caps, uno dei più grandi e richiesti hammondisti italiani.

Grande jazz ma non solo, a coloro che prenderanno parte all’evento sarà offerta una degustazione delle migliori specialità di Eccellenze Campane. Si potrà scegliere tra: hot dog di maialino nero casertano dell’azienda “Cillo”, che dal 1985 offre il meglio delle carni del Matese e del Sannio; mezzo panuozzo Monte Lattari dell’antica panuozzeria di Gragnano dei “Fratelli Manzi”, garanzia di materie prime selezionate a Km. 0 e gusto inimitabile; calzone al forno della “pizzeria” Eccellenze Campane con tipico impasto all’acqua di mare; cuoppo di terra e mare della friggitoria dei “Dottori del fritto” e cuoppo di mozzarella di bufala del caseificio “la Bottega del Casaro”. Un assortimento di delizie della tradizione che saranno accompagnate dal ritmo, allo stesso tempo incalzante ed elegante, tipico del jazz.

Un binomio vincente cibo e musica che arricchisce ulteriormente l’offerta di Eccellenze Campane e che va ad inserirsi nelle attività di promozione culturale già avviate dal brand. Ciò si traduce in un’attenzione sempre maggiore non solo alla qualità eno-gastronomica dei prodotti ma anche al livello di servizi e intrattenimento messi a disposizione del pubblico.

Per la serata è previsto un biglietto di ingresso che darà accesso al concerto Max Ionata feat. Elio Coppola Group e alla degustazione.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni: info@eccellenzecampane.it – tel. 081 203657