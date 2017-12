Il menu di Natale secondo la tradizione.

di Anna Zollo

Il Natale per la Campania è un momento di condivisione, più che nelle altre REGIONI, un incontro di anime e di tradizioni.

Dove le diverse generazioni ( nonne, mamme e nipoti) si mettono ai fornelli per decidere con cosa imbandire la tavola. Dove tradizione si mescola all’innovazione. I veri protagonisti erano e sono, ancora tutt’oggi il capitone, il baccalà, l’insalata di rinforzo e soprattutto i dolci, da questi non si può prescindere. Non c’è una tavola in cui manca l’allegria ed il colore dello strufolo, o la dolcezza del mostacciolo e roccocò.

Una cosa è importante ricordare, a prescindere da cosa si mette in tavola di comprare prodotti di qualità, e soprattutto locale e di stagione.

Negli acquisti è importante verificare le etichette e le scadenze!

Il Menu della tradizione

Natale 2017

La vigilia

Antipasto

Insalata di mare o polpo all’insalata

Zeppoline fritte di baccalà

Pizza di scarole

Primo

Spaghetti allo scoglio

calamarata

Secondo

Capitone o anguilla ( fritta o alla brace)

Baccalà fritto o alla scapece)

Impepata di cozze

Contorno

Insalata di rinforzo ( cavolfiore, baccalà, peperoni sotto aceto, olive)

Friarielli i padella ( broccoli soffritti con aglio ed acciughine)

Dolce

strufoli, roccocò, mostaccioli

Il giorno di Natale

Antipasto

Primo

Minestra maritata ( minestra composta da erbette di campo e carne di gallina e salsiccia, coda di vitello etc)

Cardone

Oppure

Lasagna, sartù di riso

Secondo

dolce

