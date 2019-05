Monteoliveto la piazza creativa, domeenica 19 a cura di Insolitaguida.

Domenica 19 Maggio 2019 la centralissima Piazza Monteoliveto tornerà a trasformarsi in una Piazza Creativa con la terza edizione della manifestazione dedicate alle famiglie e ai bambini in particolare. L’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e della IIa Municipalità vede coinvolte le realtà della zona in una serie di laboratori e attività dedicate alle famiglie.

Duplice obiettivo dell’evento è quello di rivalutare questa piazza così importante dal punto di vista storico e di dare ai bambini la possibilità di conoscere attività che stimolano la creatività, la cultura e i rapporti sociali.

Tanti i momenti dedicati ai bambini, accomunati dalla parola divertimento. Ci saranno letture di fiabe, momenti di gioco, pratiche come il teatro, laboratori creativi e molto altro. .

Tante le realtà coinvolte operanti in diversi settori della cultura: Mela gioco (arte del riciclo); Associazione Insolitaguida Napoli (laboratorio di archeologia); La tana dei Goblin Napoli (giochi di società); Parteneapolis ( visita guidata alla chiesa di S.Anna dei Lombardi e laboratorio ludo-didattico); Le creazioni di Nia ( laboratorio orafo); Raffaella Lavanga (laboratorio di pittura creativa).

La partecipazioni a tutte le attività è a titolo gratuito ma a numero chiuso pertanto occorre prenotare chiamando il 338 965 22 88 oppure inviando una mail a info@insolitaguida.it. Per il programma completo e ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web di riferimento www.insolitaguida.it/monteoliveto o l’evento Facebook Monteoliveto la piazza Creativa.

Vi aspettiamo numerosi!