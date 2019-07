Museo Darwin-Dohrn (DaDoM), visita di de Magistris alla Stazione Zoologica mercoledì 10.

In occasione dell’avvio dei lavori per la nascita del Museo Darwin-Dohrn (DaDoM), il Sindaco Luigi de Magistris incontrerà il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Roberto Danovaro.

PROGRAMMA

Interventi

ore 11.00 Roberto Danovaro, Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn

“Come nasce l’idea del Museo Darwin – Dohrn”

Ore 11.15 Ferdinando Boero, Presidente del Consiglio Scientifico Stazione Zoologica Anton Dohrn

“Idee e percorsi del futuro Museo Darwin – Dohrn”

11.30 Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli

“La Casina del Boschetto”

Ore 11.45: Sopralluogo Cantiere lavori Casina del Boschetto

Il museo Darwin Dohrn è frutto di un progetto condiviso tra Comune di Napoli e Stazione Zoologica Anton Dohrn con l’intento di informare ed educare un ampio pubblico sui temi della vita in mare, sull’origine, evoluzione e biodiversità degli organismi marini. Il museo sarà dedicato a due giganti della storia scientifica mondiale: Charles Darwin e Anton Dohrn. Il Museo sarà anche uno spazio per mostre speciali e conferenze scientifiche, con un fitto programma di eventi, che permetteranno ai visitatori di entrare in contatto diretto con le attività di ricerca condotte dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e di comprendere meglio la storia e il ruolo di questo ente pubblico nazionale di ricerca, nel contesto culturale nazionale ed internazionale.