Napoli-Liverpool, dopo la partita anche una corsa supplementare della Linea 2 della Metropolitana verso Pozzuoli.

Dopo l’incontro di calcio Napoli – Liverpool di stasera, Trenitalia farà circolare, oltre alle quattro corse straordinarie da Campi Flegrei in direzione Piazza Garibaldi/Gianturco, anche un treno metropolitano della Linea 2 verso Pozzuoli.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Regione Campania, committente del servizio, per fronteggiare il flusso di tifosi che parteciperà all’evento calcistico in programma allo stadio San Paolo alle 21.00.

I cinque treni straordinari viaggeranno in orario compreso tra le 23.10 e le 23.40.

Come sempre, sarà ammesso a bordo solo chi esibirà al personale addetto ai controlli il regolare biglietto di viaggio che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare affollamenti o attese prolungate allo sportello.

La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta, la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30.