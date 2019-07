Napooli Film Festival la XXI edizione dal 23 al 30 settembre.

Sono oltre tremila le opere pervenute, tra lungometraggi, corti e documentari, per concorrere alla 21esima edizione del Napoli Film Festival che si svolgerà dal 23 al 30 settembre 2019, direttore da Mario Violini, organizzata dall’Associazione ‘NapoliCinema’.

Mentre inizia il lavoro di selezione per le varie sezioni, già annunciata in programma come evento speciale l’anteprima mondiale di ‘Dance again with me Heywood!’ di Michele Diomà.

Tra i protagonisti del film, l’autore americano James Ivory, Premio Oscar per la sceneggiatura del film di Luca Guadagnino ‘Call me by your name’. Interamente girato a New York, è una favola dedicata al tema del pregiudizio ”ma anche ai diritti civili – spiega Diomà – abbiamo provato a riflettere su quanto sia importante avere sempre il coraggio di dire come la si pensa”.(ANSA)