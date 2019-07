Neonato morto a novembre, salma ancora non restituita ai genitori.

“Ci è stata segnalata la vicenda di una donna che ha partorito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta lo scorso 20 novembre ma, a distanza di poche ore, le è stato detto che il bambino era morto. Non ha mai avuto modo di poterlo vedere. Ci ha riferito che, come documentazione, avrebbe ricevuto unicamente la lettera di dimissione. Dopo la dimissione ha denunciato la vicenda all’autorità giudiziaria e la Procura ha disposto l’autopsia. La salma, però, non le sarebbe mai stata restituita”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Considerando che oramai sono passati svariati mesi dal momento della disposizione degli esami autoptici è molto preoccupata e vuole giustamente sapere che fine ha fatto la salma del suo bimbo”, dice.

“Abbiamo inviato una nota alla Procura di Santa Maria Capua Vetere che dispose l’autopsia per chiedere notizie – conclude – Riteniamo che sia passato un lasso di tempo ampio e che la madre abbia il diritto di riavere la salma”.