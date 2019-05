Non me ne vado, mostra d’arte collettiva da martedì 21 a Palazzo Lancellotti a Casalnuovo.

Nell’antica location di Palazzo Lancellotti, prende avvio la collettiva d’arte “Non me ne vado” con inaugurazione martedì 21 maggio ore 17. In rassegna le opere di 35 giovani artisti, una collettiva d’arte pittorica che intende richiamare l’attenzione sulla bellezza e l’arte di giovani talenti del territorio. Un’occasione per un confronto sereno tra chi crede che l’arte sia scambio, sostegno e crescita per la città.

La mostra curata da Ferdinando Sorrentino, è patrocinata dal Comune di Casalnuovo di Napoli e sostenuta dall’Associazione culturale “Artigianiamo, Passione, Arti e Mestgieri”. Con gli artisti saranno presenti Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo e Simona Visone, assessore alle politiche sociali. La manifestazione “Non me ne vado” giunta alla II edizione, quest’anno prevede un incontro/dibattito con la presenza di: Giovanni Conzo, Procuratore aggiunto della Repubblica di Benevento; Ferdinando Ceraso, avvocato del foro di Napoli; Enzo Palumbo e Vincenzo Elefante, docenti dell’Accademia Belle Arti di Napoli; Domenico Sepe, Michelangelo Della Morte e Mario Borrelli, maestri d’arte; Dario Gianì Chiusura, presidente dell’Associazione “La casa del sorriso di Napoli”.

Modera il dibattito Mariachiara Leone.

Performance di Pietro Mingione, artista eclettico bruscianese e donazione di un’opera al Sindaco di Casalnuovo dal maestro Mario Borrelli. La mostra sarà visitabile sino al 26 maggio.

Artisti presenti nella mostra :

Annalisa Ambrosia, Chiara Romano, Martina Gargiulo, Luca Sodano, Gialuigi Infante, Romolo Marigliano, Valerio Vallante, Anna Esposito, Aurora Tesone, Valerio Savino, Virginia Tarallo, Federica Orlandino, Francesco Braidich, Rocco Vitale, Valentino Silvestre, Emaluele Riccio, Giovanni Luiso, Simona Balzamo, Angela Tammaro, Laura Pagliaro, Gioia Caliendo, Maria D’Urzo, Jenny Basile, Giuseppe Speranza, Gianni Fole, Francesco Sodano, Elena Busiello, Carmine Maturanza, Antonio Lanna, Marta Nicastro, Mariano Ledda, Ladifa Traore, Gloria Rea, Giusi Russo, Marzia D’Antò.