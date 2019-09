North Sails partner ufficiale di Les Voiles de Saint-Tropez – dal 28 settembre al 6 ottobre

Les Voiles De Saint –Tropez è la nuova capsule collection ispirata allo stile “Tropezien” delle regate North Sails sarà partner ufficiale di Les Voiles de Saint-Tropez* – dal 28 settembre al 6 ottobre 2019, nelle acque del Mediterraneo – e per celebrare la collaborazione, il brand presenta una capsule collection ispirata allo stile “Tropezien” delle regate, declinata nelle linee uomo, donna e bambino.

I look riprendono i capi iconici North Sails come la Sailor jacket, il vest Super Light, le polo in piquet, le t-shirt in jersey, i chino short in popeline o stretch gabardine e per finire il volley, tutti rigorosamente firmati con il logo ufficiale di LVST con colori vivaci e ispirati al mondo sailing.