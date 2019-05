Notte dei Musei, appuntamento al MAV di Ercolano.

Sabato 18 maggio alle ore 20.30, nuovo appuntamento con OpenArt>Campania e “Vesuvius 79 d.C. L’eruzione raccontata da Plinio” con l’archeologo Gianmatteo Matullo.

Il 18 maggio, in occasione della Notte dei Musei, in collaborazione con Scabec, abbiamo organizzato una serata speciale.

Acquistando il biglietto, al costo speciale di 8 €, si potrà visitare il Museo e assistere allo spettacolo “Vesuvius 79 d. C. L’eruzione raccontata da Plinio”, a cura dell’archeologo Gianmatteo Matullo. Prima della visita, si potrà partecipare, gratuitamente, alla presentazione del libro “A tavola con gli Antichi Romani” e alla degustazione di piatti antichi ricostruiti.

PROGRAMMA

Ore 16,30 presentazione del libro “A tavola con gli Antichi Romani” di Giorgio Franchetti (ingresso gratuito).

Ore 17,30 Degustazione di piatti antichi ricostruiti (ingresso gratuito)

Ore 17,30/20,30 visite guidate al Museo (ingresso 8 € incluso ingresso allo spettacolo)

Ore 20,30 Spettacolo “Vesuvius 79 d. C. L’eruzione raccontata da Plinio”, a cura dell’archeologo Gianmatteo Matullo (ingresso 8 € incluso visita guidata al Museo)