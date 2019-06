Notti al Molo, tre giorni di gusto, divertimento e solidarietà al Granatello di Portici.

Dal 21 al 23 giugno ‘Notti al molo’ al Granatello, benvenuta estate all’insegna del cibo, dello

spettacolo e della solidarietà

Tutto pronto a Portici per festeggiare il primo weekend dell’estate, con food trucker che porteranno specialità gastronomiche da tutta Italia, eccellenze locali e artisti del calibro di Simone Schettino, Ale e Capone & BungtBangt, per una kermesse che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei ragazzi di area penale della Comunità Dernier.

Escursioni panoramiche a bordo dei Velieri Meteor a cura della Capitaneria di Porto e della Lega Navale, e intrattenimento per grandi e piccini.

Di notte il Granatello si trasformerà in una mega discoteca all’aperto con il sound di dj

Capozzo.

Portici dà il benvenuto all’estate con un weekend all’insegna dei sapori, della musica, del

divertimento e della solidarietà, da vivere insieme ad un passo dal mare.

Da venerdì 21 giugno il progetto Schiuma Libera della cooperativa Bcd Group, infatti, animerà il porto del Granatello con la terza edizione della rassegna Notti al Molo, una tre giorni che vedrà l’esibizione di artisti del calibro di Simone Schettino, Ale e Capone & BungtBangt, con l’obiettivo di finanziare borse di studio-lavoro per ragazzi con storie difficili e delicate alle spalle, della comunità “Dernier”, entrati nel circuito penale e che oggi hanno voglia di riscatto sociale e personale.

Spazio anche alle specialità enogastronomiche con food trucker provenienti da tutta Italia:

protagonista la Campania, con sfogliatelle dolci e salate, caciocavallo impiccato, pizza fritta e

freselle, gustosi panini, ma anche la Sicilia, con arancine, granite e cannoli e tanti altri!

Intrattenimento per i più piccoli con trampolini e gonfiabili.

Ad aprire le tre serate spettacoli di danza e sfilate delle collezioni estive.

Inoltre, per tutti i tre giorni della kermesse, dalle 15 alle 19, sarà possibile partire alla scoperta dei tesori del litorale sui Velieri Meteor accompagnati da personale della Capitaneria di Porto e della Lega Navale, che patrocinano l’iniziativa. Domenica mattina, invece, a partire dalle 9, grandi e piccini potranno telecomandare nelle acque del Granatello dei considerevoli model vela, un’esperienza di grande impatto e suggestione. La prenotazione potrà essere effettuata online sui social dell’evento oppure domenica 16 giugno direttamente allo stand della Lega Navale sezione di Portici al viale Leonardo Da Vinci.

Si potrà anche visitare la mostra fotografica realizzata dall’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del liceo artistico “F. S. Nitti” di Portici sui tesori e i luoghi simbolo della città.

La ‘Birra della Legalità’ e la Comunità Dernier

Dal cibo alla musica, dall’arte al cabaret, il tutto innaffiato dalla “Birra della Legalità”, la lager

artigianale prodotta proprio dagli ospiti della Comunità Dernier, la cui produzione costituisce uno degli strumenti attraverso i quali, il progetto Schiuma Libera della cooperativa Bcd group, esercita interventi di recupero e di inclusione sociale di giovani napoletani di area penale e di minori con situazioni di disagio sociale e familiare, ai quali ‘Notti al Molo’ è dedicata. La birra è prodotta ‘utilizzando esclusivamente materie prime di qualità, dalla semina al bicchiere, investendo sulle potenzialità dei ragazzi e incidendo sulle loro storie’.

Ma non è solo birra: i ragazzi della “Dernier” – progetto in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile della Campania e il Tribunale dei Minori – svolgono anche altre attività che hanno grande impatto sul territorio porticese e dei paesi limitrofi, come ad esempio la pulizia degli arenili e della barriera di sovraflutto proprio al Granatello, per le quali nella serata di domenica 23 riceveranno un premio da parte della Capitaneria di Porto e dal Comune di Portici.

Oltre che dal Ministero della Giustizia, ‘Notti al Molo’ è patrocinata dall’Amministrazione

comunale guidata dal Sindaco, Vincenzo Cuomo, dalla Lega Navale e dalla Regione Campania.

Il programma

Tutti i tre giorni (venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno) si apriranno con le escursioni

panoramiche alla scoperta dei tesori del golfo a bordo dei Velieri Meteor.

Venerdì, sul grande palco allestito sul molo, alle ore 18:00 ci sarà la performance di ballo a cura del Centro Studi Danza di Nunzia Accardo, seguita dall’esibizione di judo – aikido e karate a cura dell’Asd FUDOKAI, prevista per le 19:00.

Alle 21:00 il popolare cabarettista di Made in Sud, Simone Schettino, divertirà il pubblico con i suoi famosi monologhi.

Dalle 23;00, il Granatello si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto con il dj set di dj Capozzo.

Sabato 22 start alle 17:00 con le performance di ballo a cura di Flashdance Academy; alle 20:00 suggestioni swing e blues dei Blues Brazzers Live. Alle 21:00 concerto di Ale, seguito dal live degli Evergreen five.

Dalle 23:00 si balla con dj Capozzo.

Domenica 23, dalle 17:00 sfilata e presentazione della collezione Primavera/ Estate a cura di Princess by LippolisJeans.

Alle 20:30 la premiazione dei ragazzi della comunità Dernier da parte dei rappresentanti

istituzionali, mentre alle 21:00 ritmi accentati con Capone & BungtBangt live concert.

Dalle 23:00 chiusura con le sonorità disco di dj Capozzo.

Aggiornamenti sulle pagine social dell’evento.

Presentano le tre serate Natascia Vito e Alessandro Forte.

La comunicazione e la promozione sono a cura della società MATEGY, media partner Radio Punto Zero.