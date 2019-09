Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa 2019 dal 4 ottobre al Polo Fieristico A1Expo.

Torna il più grande spazio espositivo sposi della provincia di Caserta. Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa 2019, forte della fiducia dei suoi visitatori ed espositori, è divenuto riferimento di spicco del settore nuziale; giunge alla sua settima edizione con un programma fitto di eventi, sfilate, seminari e incontri. Appuntamenti irrinunciabili, organizzati per rendere unico il giorno più importante dei futuri sposi.

Nelle date del 4, 5 e 6 ottobre 2019 e le successive 11, 12 e 13 ottobre 2019, tutte le tendenze, gli stili, le novità e le curiosità del wedding attendono le coppie che si accingono a pronunciare il fatidico ‘sì’.

Atelier, location, fotografi, SPA & beauty center, MUA – Make Up Artist, agenzie viaggi, autonoleggi, bomboniere e confetteria, addobbi floreali, decorazioni, artisti: i visitatori troveranno tutto il meglio della dimensione nozze. Che sia classico, di tendenza, retrò o innovativo, a Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa, i futuri sposi troveranno quello che cercano per un matrimonio incomparabile. Come il loro amore, come il loro ‘sì’.

L’evento coinvolge i maggiori operatori del comparto per un totale di oltre 150 espositori. Già nell’ ultima edizione oltre 4mila coppie hanno scelto Nozze in Fiera: un successo raggiunto grazie a un ricco calendario di appuntamenti con sfilate d’alta moda, workshop e dimostrazioni pratiche effettuate dai professionisti presenti.

Nozze in Fiera si svolge su un’area di oltre 10mila metri quadrati, all’interno della quale è allestita la sala sfilate più grande della Campania, progettata per valorizzare e promuovere al meglio le collezioni degli stilisti coinvolti. Dodici gli appuntamenti previsti con l’Alta Moda Sposi, già fissate le sfilate degli atelier: Le Dive, Alessandra Sposi, Daniele Bruno, Mattia Pisano, Janvier Spose e Formichella, nel programma della sei giorni che, nelle date 04-05-06-11-12-13 ottobre, animeranno il Polo Fieristico A1Expo, facilmente raggiungibile tramite la vicina uscita autostradale di Caserta Sud e a soli 3 chilometri dalla Reggia di Caserta, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista. Tutte le info e il programma in aggiornamento al sito: www.nozzeinfiera.com .