‘O Raduno dei Maggiolini Partenopei da venerdì 6 a domenica 8 a Mondragone, il programma.

Finalmente siamo giunti al momento tanto atteso da centinaia si soci e ospiti pronti a vivere 3 giorni indimenticabili fatti di cultura e aggregazione. D

L’Associazione Maggiolini Partenopei che proprio quest’anno festeggia i quindici anni dalla fondazione e che grazie all’impegno instancabile del suo ampio Direttivo e all’attivissima partecipazione dei suoi tanti soci ha incrementato in modo esponenziale e qualitativamente migliorato il suo impegno nei campi della cultura, della legalità e del sociale oltre, ovviamente, a quello della cultura dell’auto d’epoca organizza il 6-7-8 settembre 2019 “O Raduno2019”.

La meta è MONDRAGONE, lungo il Litorale Domitio. Un litorale ai piedi del Monte Massico che già gli antichi romani popolarono con le loro Ville rustiche, dove venivano coltivati e lavorati tanti prodotti che consumavano sulle tavole delle loro residenze. Tra questi uno dei più importanti era il vino Falerno, già allora identificato con un sigillo in piombo che ne testimoniava l’origine e la qualità. Lo stesso Litorale nei secoli è diventato anche sinonimo di Mozzarella di bufala. Questa fu introdotta dai Longobardi, i quali, dalle lontane steppe nord Orientali, portarono i bufali, mai visti e quindi conosciuti prima di allora sul suolo italiano. Infatti, le zone di produzione della mozzarella, oggi, si sviluppano proprio dove ci fu dominazione longobarda, ovvero Benevento, Caserta e Salerno. Di seguito il programma dettagliato dei tre giorni:

Venerdì 06 settembre 2019

– ore 15.00: Apertura area raduno presso il LIDO BLUE BOX. Via Domiziana 583, 81034 Mondragone (CE).

– ore 18.00: Inaugurazione mostra statica. A noi piacciono e servono i grandi spazi e il lido sarà tutto a nostra disposizione!

– ore 20.30: Pizza di benvenuto gratuita per tutti i partecipanti… non per fare i “buffoni” ma siamo Signori!

Sabato 07 settembre

– ore 09.30: Inizio iscrizioni gratuite e distribuzione gadget

– ore 10.00: Presentazione e distribuzione della maglia ufficiale de ‘O Raduno2019’

– ore 12.30: Aperitivo

– ore 13.30: Pranzo libero o menù convenzionato

– ore 15.30: partenza per la visita al Museo civico archeologico Biagio Greco della Città di Mondragone, guidati dal direttore Luigi Crimaco, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mondragone. Successivamente alla visita, partenza per ESCURSIONE alla Rocca di Mondragone per assistere al tramonto. Si raccomandano scarpe comode e acqua.

– ore 18.30: Una rinfrescante sorpresa!

– ore 19.00: Pilates in riva al mare a cura di PILATES GATE

– ore 20.00: Cena libera o menù convenzionato

– ore 22.00: Lasciatevi sorprendere

– ore 22.30: la serata continua a suon di musica con I LUPPOLI

– ore 23.30: Non è mai troppo tardi per…

Domenica 08 settembre

– ore 09.30: Iscrizioni gratuite e distribuzione gadget

– ore 12.30: Aperitivo

– ore 13.30: Pranzo presso la struttura

– ore 15.00: Premiazioni

– ore 17.00: Saluti

Con il Patrocinio morale del Consiglio Regionale della Regione Campania e del Comune di Mondragone

