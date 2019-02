Ogni mattoncino ha un desiderio… costruiscilo! Diventa il primo LEGO Master Builder d’Italia.

Inizia domani la selezione dedicata ai piccoli costruttori dai 5 ai 16 anni, che potranno dar

sfogo alla loro immaginazione provando a diventare il primo LEGO Master Builder d’Italia.

A partire da mercoledì 27 febbraio i bambini, suddivisi in tre fasce d’età (5-7 anni, 8-11 anni

e 12-16 anni) potranno iscriversi alla favolosa iniziativa che, per la prima volta, premierà la

fantasia e la creatività di chi da sempre ama creare con i mattoncini, assemblandoli

liberamente.

Iscriversi è facilissimo… basta andare sul sito www.legomasterbuilder.it e registrare il

proprio bambino. In seguito (entro il 31 marzo 2019) sarà possibile recarsi presso uno dei

migliori negozi LEGO aderenti all’iniziativa o un LEGO Store per ritirare gratuitamente il kit di

partecipazione.

Il kit conterrà un mattoncino speciale con cui, i piccoli costruttori, dovranno realizzare una

delle tre sfide: “La nuova casa di Emmet, eroe di The LEGO Movie 2” o “Il veicolo dei loro

sogni”, o rappresentare “Il lavoro che faranno da grandi”. Uniche istruzioni: fantasia,

divertimento e il mattoncino ufficiale trovato nel kit.

Nel periodo dal 1° al 30 aprile 2019 tutte le costruzioni dovranno essere caricate sul sito web

dedicato www.legomasterbuilder.it in versione foto o video… e nel caso mancasse

l’ispirazione i bambini potranno vedere i tutorial di Riccardo Zangelmi, uno dei più bravi

Master Builder del mondo.

Riccardo, Ambassador dell’attività, che sin da bambino sognava di raggiungere la luna con le

sue astronavi in mattoncini LEGO, ha dichiarato: “Quando costruite cercate il “pezzo”,

partite da quello, c’è sempre un pezzo speciale in mezzo a migliaia di mattoncini, quello darà

forma alla vostra immaginazione…Non smettete mai di cercarlo”.

Un team di esperti LEGO sceglierà i migliori costruttori, suddivisi per categoria, che

parteciperanno a uno dei sette eventi in tutta Italia (Milano, Verona, Ancona, Roma, Napoli,

Bari e Palermo). Le semifinali saranno la parte “viva” dell’iniziativa: in ogni località i 150

bambini selezionati si sfideranno mettendo in gioco dal vivo la loro creatività.

I finalisti di ogni categoria accederanno a fine giugno alla finale di Milano. Potranno assistere

a un workshop con Riccardo, che svelerà loro i “trucchi del mestiere”, e si sfideranno davanti

agli occhi del team di esperti LEGO e di Riccardo. ll primo LEGO Master Builder italiano, per

ciascuna categoria, avrà la possibilità di vivere insieme alla propria famiglia una fantastica

ed esclusiva esperienza di costruzione presso la LEGO House in Danimarca.

Scatena la creatività del tuo bambino e aiutalo a diventare il primo LEGO Master Builder

d’Italia!