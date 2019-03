Oltre 6.700 visitatori al MANN la prima domenica di marzo, programma ricco per la Settimana dei Musei.

6.737 visitatori hanno trascorso questa prima domenica di marzo al MANN: ticket gratuito per ammirare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee in programma, avendo la possibilità di degustare un calice di bianco o rosso locale, offerto nell’ambito della manifestazione Vesuvio Wine Forum, organizzata da Vesuvio DOP/Consorzio Tutela Vini.



Anche la prossima settimana, in ossequio a quanto previsto dal piano ministeriale per i siti culturali nazionali, l’ingresso all’Archeologico sarà gratuito da mercoledì 6 a domenica 10 marzo (martedì 5 sarà osservato riposo settimanale).



Nell’ambito della #SettimanaDeiMusei, ti ricordo che giovedì 7 marzo saranno in programma alcuni eventi riservati alla stampa ed al pubblico: alle 10, sarà illustrato il resoconto della campagna di scavi a San Vincenzo al Volturno, curata dalla cattedra di Archeologia Medievale dell’Uiversità Suor Orsola Benincasa con il contributo del MANN; durante l’evento, sarà presentato uno degli eccezionali reperti ritrovati nel corso delle indagini in Molise. A seguire, parentesi di approfondimento sul volume “Longobardi. Un passato declinato al futuro”, che raccoglie gli atti del convegno dedicato alla grande mostra in calendario al Museo da dicembre 2017 ad aprile 2018.



Sempre giovedì 7 marzo, alle 12 nella sezione Numismatica, il team di archeologi e diagnosti coinvolti nel progetto “Mann in colours” (responsabile scientifico: dott.ssa Cristiana Barandoni) inaugurerà la Expert Room, laboratorio en plein air per mostrare al pubblico, tramite appositi supporti visivi, il processo di ricostruzione del colore nelle statue antiche: la Expert Room sarà attiva in giorni predefiniti, stabiliti mese per mese.



La #SettimanaDeiMusei sarà anche occasione per celebrare la cultura che “avviCina”: spazio, dunque, ai laboratori didattici per bambini sulla calligrafia cinese, alle visite guidate a cura degli studenti del Liceo “Vittorini” per scoprire la mostra sui tesori del Sichuan, ai raffronti tra medicina orientale ed occidentale grazie ad una conferenza organizzata in collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie.



Per gli appassionati di giornalismo, infine, venerdì 8 marzo alle 16 Maurizio Molinari presenterà, in un incontro organizzato in sinergia con la Fondazione Salvatore, il suo libro “Perché è successo qui”.