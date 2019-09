Un evento/progetto che ha come protagonisti i pazienti psichiatrici e che partirà il 15 settembre e si concluderà a dicembre.

Oltre i passi. Esperienze in cammino…la cultura che fa bene all’anima!

Un progetto socio-psico-riabilitativo che nasce nell’ambito delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e che pone al centro del suo lavoro l’arte e la cultura come “cura”, come “terapia”, favorendo il processo dinamico del cambiamento. Prevede un programma strutturato di visite guidate per i siti di interesse culturale.

Le attività e gli interventi con forti legami culturali e sociali con il territorio risultano, ad oggi, essere gli strumenti più incisivi per allontanare i pazienti dal rischio di cronicità, poiché incidono in termini positivi sull’acquisizione di abilità sociali e personali e sul miglioramento delle capacità residue. L’esperienza culturale che proponiamo, mette in moto sia elementi cognitivi che affettivi: i frammenti biografici che riaffiorano dalle visite guidate, costruiscono un percorso narrativo e ricostruiscono una trama di significati attraverso la rivivificazione del passato che si attualizza. L’arte si rivela “contenitore” di sensazioni e pensieri.